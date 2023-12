CINEbieb Groenlo vertoont Decision to Leave

GROENLO – Op donderdagavond 14 december vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Groenlo in de bibliotheek de film ‘Decision to Leave’. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Na afloop van de film is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film.

Decision to Leave

Politie-inspecteur Hae-jun onderzoekt de verdachte dood van een klimmer en maakt zo kennis met diens mysterieuze vrouw Seo-rae. De twee vallen als een blok voor elkaar, maar Hae-jun is getrouwd en Seo-rae heeft net haar man verloren… of misschien zelfs vermoord. Wat volgt is een sensueel kat-en-muisspel vol steelse blikken en terloopse gebaren in dit bloedstollend mooie Zuid-Koreaanse melodrama. Van regisseur Park Chan-wook, die eerder de even indrukwekkende maar aanzienlijk minder subtiele films Oldboy en The Handmaiden maakte. Winnaar van de prijs voor beste regisseur op Cannes 2022.

Regie: Park Chan-wook

Cast: Park Hae-il, Tang Wei, Teo Yoo, Go Kyung-Pyo, Lee Jung-hyun, Jeong Min Park, Hak-joo Lee

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers van CINEbieb met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting. De toegangsprijs is inclusief een drankje na afloop van de film.