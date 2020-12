Kunstwerk Haas markeert 15 jaar Bronckhorst

BRONCKHORST – Dit jaar bestaat de gemeente Bronckhorst 15 jaar. Van festiviteiten is het door corona niet gekomen dit jaar. Toch wilden burgemeester en wethouders het niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan.

In de zomer kochten ze daarom het kunstwerk Haas aan van kunstenaar Albert Kramer. Hij exposeerde in beeldentuin- en galerie De Hulenhof in Zelhem een aantal bijzondere kunstwerken met hazen en deze sprong eruit omdat de haas sprekend lijkt op de haas in het logo.

De haas kreeg op 30 november een plek bij de bankjes aan de voorkant van het gemeentehuis. Wethouder Evert Blaauw van kunst en cultuur: “Het kunstwerk past prachtig bij onze gemeente en de omgeving van het gemeentehuis. Bezoekers kunnen er zo op hun gemak van genieten. Met de aankoop ondersteunen we bovendien de kunst- en cultuursector. Een van de sectoren die zware tijden beleeft door de coronacrisis. Met de aankoop markeren we op een mooie manier toch nog ons 15-jarig jubileum als gemeente Bronckhorst.”