Negen startersappartementen in schoolpand De Vordering in Vorden

VORDEN – B en w van Bronckhorst verkopen het pand en terrein van de voormalige basisschool De Vordering in Vorden aan ABC Staete Vastgoed B.V. De ontwikkelaar kwam met het beste plan om het schoolgebouw en -plein om te vormen tot 9 startersappartementen en een gemeenschappelijke tuin. Deze woningen worden betaalbaar en duurzaam gerealiseerd.

Wethouder Emmeke Gosselink van Wonen: “Wij zijn blij met deze aanvulling op de woningmarkt in Vorden. Betaalbaar én geschikt voor starters. Hier is behoefte aan en daar tekenen we graag voor. Het plan van ABC Staete Vastgoed was het meest in balans in kwaliteit en prijs. Ook scoort het plan hoog op duurzaamheid, waar wij als gemeente extra goed op letten”. De appartementen hebben een oppervlakte tot maximaal 70 m2 en vallen in de prijsklasse tot € 240.000 V.O.N. (vrij op naam).

Eigenaar Anthony Sam-sin van ABC Staete Vastgoed is verheugd om de betaalbare en duurzame starterswoningen in Vorden te kunnen realiseren door de school te verbouwen. “Het is in deze tijden voor starters bijzonder lastig om aan goede en duurzame starterswoningen te komen. Met mijn bedrijf ABC Staete Vastgoed help ik als getogen Achterhoeker graag mee aan de realisatie hiervan. Ik kijk er naar uit de Vordering te ontwikkelen voor de inwoners van Vorden.”

Informatieavond

Naar alle waarschijnlijkheid start de verbouw in het eerste kwartaal van 2024. Op 8 juni 2023 om 19.00 uur organiseert ABC Staete Vastgoed BV een informatieavond in het voormalige schoolgebouw De Vordering, Het Jebbink 5 in Vorden.

