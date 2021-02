Drie CDA Kamerleden komen naar de Achterhoek

Deel dit bericht

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen komen drie CDA Kamerleden naar de Achterhoek. Ze gaan in gesprek met lokale bestuurders over Achterhoekse thema’s, hoe die verbinden aan de landelijke politiek en het verkiezingsprogramma van het CDA.

Op vrijdag 5 februari vindt het eerste gesprek plaats met Pieter Omtzigt. Pieter is momenteel kamerlid voor het CDA en houdt zich onder andere bezig met pensioenen, belastingen en buitenlandse zaken. Hij is de laatste tijd volop in nieuws over het aan de kaak stellen van misstanden rond de toeslagen.

Het gesprek start om 19.00 uur. Vanuit CDA Aalten-Dinxperlo zal CDA-wethouder Hans te Lindert gesprekspartner zijn, vanuit CDA Winterswijk Wim Wassink, fractieleider.

Op vrijdag 26 februari om 19:00 uur zal Evert-Jan Slootweg te gast zijn en op vrijdag 5 maart 19:00 uur Jaco Geurts. Zowel Evert-Jan als Jaco hebben nu zitting in de Tweede Kamer en zijn de kandidaten uit Gelderland. Deze drie live-streams zijn georganiseerd door CDA Winterswijk, CDA Aalten-Dinxperlo en CDA-Regio Achterhoek.

De gesprekken zijn in livestream te volgen op www.onlineliveevent.nl/cda . Tijdens het gesprek kunnen vragen gestuurd worden. In de livestream wordt bekend gemaakt hoe dat gaat. Iedereen is van harte welkom om deze digitale bijeenkomst mee te beleven.

Vooraf kunnen er vragen gemaild worden naar cda-livestream@outlook.com