Hamalandhal Lichtenvoorde wordt vaccinatielocatie

LICHTENVOORDE – Begin maart start GGD Noord- en Oost-Gelderland met het vaccineren tegen het coronavirus vanuit Lichtenvoorde.

De vaccinatielocatie bevindt zich in de Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3 in Lichtenvoorde. De maximale capaciteit is twee priklijnen. De GGD vaccineert zeven dagen per week, van 08.00 – 20.00 uur. Op 8 maart start de GGD met het vaccineren in Lichtenvoorde.

Uitnodigingen

Senioren boven de 90 jaar ontvangen een uitnodiging van de eigen huisarts en andere senioren van het RIVM. Senioren die niet voldoende mobiel zijn worden door de huisarts gevaccineerd.

