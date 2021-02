De Achterhoek zet kanker buitenspel!

DOETINCHEM – Swim to Fight Cancer Achterhoek, De Graafschap en supportersvereniging SV Superboeren slaan de handen ineen om aandacht te vragen voor kanker. Samen organiseren we de actie Smoel op de Stoel door op een ludieke manier aandacht te vragen voor deze vreselijke ziekte en geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Met deze actie kunnen mensen die begaan zijn met kanker én met De Graafschap een ‘smoel’ kopen voor op een stoel in het Graafschap-stadion tijdens de wedstrijd De Graafschap – FC Eindhoven op zondag 7 maart 2021. Deze ‘smoel’ is een foto van bijvoorbeeld jezelf, een dierbare, een vriend of familielid. Hiermee steek je zowel je dierbare als De Graafschap een hart onder de riem.

Vol Graafschap-stadion

De gezamenlijk ambitie is om met dit initiatief het stadion ook in tijden van corona vol te krijgen met portretfoto’s, zodat de selectie weer eens lekker voor ‘publiek’ kan spelen! Tegelijk wordt aandacht gevraagd voor de mensen die met kanker te maken hebben. Met een smoel kun je je betrokkenheid aan De Graafschap tonen én de verbinding zoeken met degenen die met kanker te maken hebben (gehad) of eraan zijn overleden. Met een Smoel op de Stoel steun je het onderzoek naar kanker en zo zetten we samen, als Achterhoek, kanker buitenspel!

Doe mee met Smoel op de Stoel!

Voor 19,54 euro heb je een Smoel op de Stoel in het stadion op 7 maart 2021. Niet geheel toevallig gekozen, want 1954 is het oprichtingsjaar van De Graafschap en daarom hebben we voor dit toepasselijke bedrag gekozen. Hiervan gaat 15 euro via de stichting Fight cancer naar KWF Kankerbestrijding ten behoeve van kankeronderzoek. De rest wordt besteed aan de kosten die worden gemaakt om jouw foto van de website naar het stadion op een bord op de stoel te krijgen. Wil je meer doneren, dan mag dat natuurlijk altijd!

Wij hopen en rekenen op een vol stadion; met de hele Achterhoek: D’RAN en D’RIN!

Meedoen?

Klik op de oranje button hieronder. Deze bijzondere actie loopt van woensdag 3 februari tot en met maandag 1 maart.

Geen Smoel op de stoel maar wel een donatie doen? Klik dan op onderstaande button.



Onderzoek naar kanker blijft noodzakelijk

Per jaar krijgen 118.000 mensen de diagnose kanker. Dat zijn maar liefst 13 mensen per uur, elke dag weer. In 2019 stierven ruim 45.000 mensen aan de gevolgen van kanker. Dagelijks overlijden nog steeds teveel mensen aan kanker. Door geld op te halen voor onderzoek dragen we bij aan het vergroten van de overlevingskansen van mensen met kanker. Door onderzoek ontdekken artsen eerder kanker in een vroeger stadium en kunnen ze daarbij ook effectievere behandelingen inzetten.

Swim to Fight Cancer Achterhoek

Swim to Fight Cancer Achterhoek vond voor het eerst plaats in 2017 en wordt georganiseerd op zondag 12 september 2021. Er wordt 2 kilometer gezwommen in open water in Recreatieplas Stroombroek. Elke deelnemer haalt minstens 250 euro op wat via Fight cancer aan kankeronderzoek besteed wordt. Veelal wordt onderzoek van veelbelovende jonge onderzoekers gefinancierd met het geld dat wij bij elkaar zwemmen. Nieuw is deze editie dat er ook een gedeelte aan de oncologische afdeling van het Slingeland Ziekenhuis geschonken wordt. Een gedeelte van het door Achterhoekers bij elkaar gebrachte geld blijft dus ook echt in de Achterhoek.