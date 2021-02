Biopanel en Omlab winnen Gelderse Circulaire Innovatie Top 20

Deel dit bericht

Op woensdag 3 februari jl. zijn de winnaars van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 bekend gemaakt. Biopanel heeft de juryprijs in ontvangst mogen nemen. De publieksprijs ging naar Omlab.

De vierkoppige jury met als voorzitter Roeland van Delden maakte al eerder de Top 20 bekend uit de vele ingezonden circulaire innovaties. Hiervan hadden de beste zes de mogelijkheid om hun innovatie te presenteren via een korte pitch vanaf het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Via een livestream konden mensen meekijken naar deze pitches, een compilatievideo van de overige Top 20 en verschillende intermezzo’s. Tot slot kon men op hun favoriete circulaire innovatie stemmen voor de publieksprijs. De uitzending werd voorgezeten door Arko van Brakel en was een groot succes met meer dan 200 live kijkers.

Biopanel

Juryprijswinnaar BioPanel is een 100% duurzaam, biologisch en circulair materiaal als alternatief van Aluminium, HPL en harde plastics. De jury benoemde als een van de redenen de brede toepasbaarheid van deze innovatie en zien een grote toekomst voor deze prachtige circulaire innovatie.

Omlab

Omlab, 3D-printen met reststromen wist de publieksprijs in de wacht te slepen en het publiek te overtuigen met hun inspirerende idee.

Prijs

Biopanel mag € 3000,- in ontvangst nemen en zal de komende periode extra veel media-aandacht ontvangen. Ook Omlab krijgt deze aandacht en krijgt daarnaast een bedrag van € 1000,- om hun innovatie verder te ontwikkelen.

Jury

De juryvoorzitter van dit jaar was Roeland van Delden, CEO van het bedrijf Leadax, een van de tien nationale iconen op het gebied van circulariteit. Aan zijn zijde stonden Geanne van Arkel, MVO manager van het jaar 2018, Sebastiaan Berendse, werkzaam bij Wageningen Universiteit als Corporate director Value Creation, en Christianne van der Wal, gedeputeerde van de provincie Gelderland en o.a. verantwoordelijk voor economie en innovatie.

Bij de jurering van de innovaties is er onder andere gekeken naar in hoeverre de innovatie marktrijp is en/of reeds in productie is. Ook is er gekeken naar de impact in termen van een reductie in virgin grondstoffen en de impact van de innovatie op de bewoners van Gelderland. Tot slot is er gejureerd op samenwerking met kennisinstellingen en het delen van kennis met anderen.

Gelderse Circulaire Innovatie Top 20

De Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 wordt georganiseerd door CIRCLES met als initiatiefnemers KiEMT, VNO–NCW Midden en provincie Gelderland. Het doel is te laten zien wat Oost-Nederland te bieden heeft op het gebied van circulaire innovaties en om deze circulaire innovaties een stap verder te helpen.

De Nationale Week van de Circulaire Economie 2021

De Week van de Circulaire Economie is dé jaarlijkse campagneweek voor Circulaire Economie. Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari zetten ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen hun (dit jaar digitale) deuren open om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie. Zie voor meer informatie: https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/.