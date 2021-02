MijnBlik als gesprekshulp voor patiënten met COPD en hartfalen

Deel dit bericht

DOETINCHEM – Zorginstellingen in de Achterhoek werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg voor mensen met COPD en/of hartfalen. Onlangs is er een blik met gesprekshulpen ontwikkeld speciaal voor deze doelgroep met de naam MijnBlik. De inhoud van dit blik helpt om uw situatie, wensen en behoeften bespreekbaar te maken met zorgverleners.

Op dit moment is de projectgroep op zoek naar patiënten met COPD en/of hartfalen die MijnBlik willen uitproberen en willen vertellen wat ze ervan vinden. Ook naasten kunnen meedoen. Heeft u interesse of wilt u meer informatie ontvangen? Meld u dan aan via mijnblik.agz@saxion.nl of bel 06-12463675.

Wat is MijnBlik?

Een mens is meer dan zíjn of haar ziekte. Maar hoe komt dit ‘meer’ nu op tafel in de gesprekken met zorgverleners? De praktijk leert dat dit niet vanzelf gebeurt.

Daarom is MijnBlik ontwikkeld. MijnBlik is een blik met gesprekshulpen die zijn verdeeld in 4 onderwerpen, passend bij de behoeften van zorgvragers en naasten:

1.Ik wil vertellen wat mij nu bezighoudt

2.Ik wil weten welke vragen ik kan stellen

3.Ik wil meepraten over de zorg of behandeling

4.Ik wil de toekomst bespreken

Elk onderwerp bevat een serie kaarten en elke kaart verwijst naar een gesprekshulp die op één site handig bij elkaar gezet zijn.

Gezamenlijk ontwikkeld

MijnBlik is ontwikkeld door de zorginstellingen in de Achterhoek samen met zorgvragers, naasten, hogeschool Saxion, Windesheim, VIT-hulp bij mantelzorg en Zorgbelang Gelderland en Overijssel.