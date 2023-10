Inzendtermijn streektaalverhalen voor Flonkergood verlengd

DOETINCHEM – Het is nog tot 31 oktober mogelijk om streektaalverhalen of -gedichten in te zenden naar de selectiecommissie van Flonkergood. De mooiste verhalen, in de Achterhoekse of Liemerse streektaal, worden opgenomen in Flonkergood, het kadobuukske van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book in maart.

De komende editie van Flonkergood heeft als thema Geveul (of Gevuul) meegekregen. Ieder mens heeft gevoelens. Wat raakt je, wekt gevoel van betrokkenheid op of juist afkeer? Misschien is jouw gevoel in de loop van de tijd veranderd of heb je juist gevoel voor humor. Of je nu een ervaren schrijver bent of juist niet: iedereen kan zijn verhaal insturen, mits het maar in de Achterhoekse of Liemerse streektaal is geschreven.

Tijdens het Waeketreffen, de aftrap van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book, op zondag 3 maart 2024, wordt de nieuwe Flonkergood over Geveul gepresenteerd. Het boekje wordt in ‘meert streektaalmaand’ cadeau gegeven bij aankoop van een streek(taal)boek bij de plaatselijke boekhandel of op achterhoekseboeken.nl.

De precieze voorwaarden waaraan verhalen moeten voldoen, staan op www.ecal.nu/flonkergood. Bijdragen kunnen tot en met 31 oktober worden gemaild naar info@ecal.nu.

