Langer zelfstandig thuis wonen met behulp van de Belevingswoning

Deel dit bericht













DOETINCHEM – Op donderdag 30 september is de ‘Belevingswoning Doetinchem’ officieel heropend. In de Belevingswoning kunnen mensen van alle leeftijden terecht voor slimme oplossingen voor in hun huis. Door middel van een persoonlijk gesprek met een beleefgids krijgen bezoekers veel tips en informatie over veilig, comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Daarmee is de vernieuwde en verbeterde Belevingswoning Doetinchem een mooie voorziening voor inwoners van Doetinchem en omliggende gemeenten.

Initiatiefnemers achter de Belevingswoning zijn Sité Woondiensten, Graafschap College, Kruiswerk Achterhoek en Liemers en gemeente Doetinchem. Samen hebben we de belevingswoning ingericht met één doel: het langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maken. Voor u, voor uw dierbaren én voor andere bewoners van Doetinchem en omgeving. In de woning kunt u ervaren welke oplossingen er voor u mogelijk zijn. Van op afstand bedienbare gordijnen en verlichting tot en met verlichte traptreden. Er zijn talloze oplossingen in de woning te vinden die u kunnen helpen langer zelfstandig en veilig thuis te wonen. En dat in een zo echt mogelijke woonomgeving.

In 2016 zijn de meubelstukken in de woning beschikbaar gesteld door de Wehlse Bijenkorf. Tijdens de herinrichting van de woning zijn deze vervangen. Op verzoek van de Wehlse Bijenkorf zijn deze gedoneerd aan Zorgboerderij Slangenburg en het Gaanderhuus.

Belevingswoning Doetinchem kan echt een verschil maken

Wethouder Frans Langeveld van gemeente Doetinchem kon in afwachting van een coronatestuitslag niet bij de opening aanwezig zijn, maar is erg blij met de vernieuwde Belevingswoning: ‘Ik vind het onvoorstelbaar hoeveel simpele oplossingen er te vinden zijn in één woning. Dingen waar je op voorhand nooit op was gekomen maar die je leven er een stuk comfortabeler op maken. Samen met het persoonlijke contact is dat echt de kracht van deze belevingswoning. Ik ben ervan overtuigd dat veel inwoners hier voordeel uit kunnen halen. Het enige dat ze hoeven te doen is een afspraak maken voor een kopje koffie, hier aan de Ruyslaan 18 in Doetinchem.’

Maak een afspraak en kom gerust eens langs

De Belevingswoning Doetinchem is dé plek voor een prettig gesprek over gezond en gelukkig thuis ouder worden. Een plek waar de koffie klaarstaat en waar we u graag helpen met vragen over langer zelfstandig thuis wonen. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.belevingswoningdoetinchem.nl.

Ook kunt u voor vragen terecht via 0314-64 79 98, via 06-20 94 29 65 of per mail via info@belevingswoningdoetinchem.nl. De Belevingswoning is te vinden aan de Ruyslaan 18 in Doetinchem.

Lees ook ....