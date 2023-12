Voorverkoop Matthäus Passion start op 8 december

ZIEUWENT – Paaspop Klassiek, bekend om zijn succesvolle jaarlijkse evenementen, kondigt de start van de kaartverkoop aan voor de uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach. Deze indrukwekkende uitvoering vindt plaats in de St. Werenfriduskerk in Zieuwent. De verkoop start op 8 december.

De Matthäus Passion, een meesterwerk van Johann Sebastian Bach, wordt elk jaar op Goede Vrijdag uitgevoerd. Deze traditie is inmiddels een vast onderdeel van de culturele kalender in de regio. De uitvoering, onder leiding van dirigent Emile Engel, wordt gekenmerkt door de samenwerking van een barokorkest, drie koren en een internationale topcast van zes solisten.

De Sint-Werenfriduskerk, bekend om zijn uitstekende akoestiek, biedt het perfecte decor voor deze uitvoering. Het interieur van de kerk wordt voor deze gelegenheid sfeervol verlicht, passend bij de emotionele thema’s van het stuk zoals liefde, verraad, bedrog en lijden. De beleving wordt verder versterkt door grote beeldschermen die voor een intensere ervaring zorgen.

Paaspop Klassiek zorgt ervoor dat het de bezoekers aan niets ontbreekt. Bij binnenkomst ontvangen gasten koffie of thee en een programmaboekje. Voor extra comfort zijn kussens beschikbaar, en tijdens de pauze wordt een pauzedrankje aangeboden, allemaal inbegrepen bij de ticketprijs. Vrijwilligers van het evenement staan klaar om de bezoekers te assisteren.

Voorafgaand aan het concert kunnen gasten dineren bij Het Witte Paard. Een diner dat tijdig eindigt zodat men op tijd is voor de uitvoering. De inloop voor het diner is tussen 16.00 uur en 16.30 uur, en reserveren kan via de ticketservice.

Na het concert is er een gezellig theatercafé waar bezoekers de kans krijgen om te socializen met de musici.

Naast de Matthäus Passion, die op 29 maart 2024 om 19:30 uur plaatsvindt, staan er nog andere evenementen op de agenda van Paaspop Klassiek, waaronder het Nieuwjaarsconcert op 7 januari 2024 in de Mattelier in Groenlo en de Boerenerfconcerten op 26 mei, 14 juli en 15 september 2024.