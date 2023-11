Tweevoudig winnares Fleur Holleman: “Iedereen kijkt naar Jumping de Achterhoek uit

VRAGENDER – Jeugdruiters van heinde en ver zijn naar Paardensportcentrum Lichtenvoorde gekomen om tegen leeftijdsgenoten te strijden tijdens Jumping de Achterhoek. Tijdens de eerste twee wedstrijddagen maakten vooral de Poolse, Duitse en Nederlandse deelnemers de dienst uit. Fleur Holleman (20) uit Huissen won vrijdagavond haar tweede rubriek.

Haar eerste zege was in de U25 proef (voor ruiters tot 25 jaar) op 1.35m niveau op donderdag met de schimmelmerrie Innuendo R&D (Zirocco Blue VDL). De tweede was in de U25 rubriek op 1.40m niveau met de bruine Cataque du Haut Breil (Conrad), waarmee ze in de Grote Prijs van vanavond, zaterdag, ook hoopt te scoren.

“Cataque is echt een heel goed paard. Bijzonder ook. Hij is zo snel. Ik lig er thuis regelmatig af”, lacht ze. In de ring daarentegen maakt hij alles goed! “Ik heb zelfs al op 1.50m niveau met hem gesprongen. Of dit dan ‘laag’ aanvoelt? Nee, ik heb toch wel wat last van thuisspanning. Ik wil het extra goed doen voor iedereen die komt kijken”, vertelt de jonge amazone, die afgelopen zomer voor Nederland uitkwam op het jeugd EK.

Fleur Holleman komt graag naar Jumping de Achterhoek. “Iedereen kijkt naar deze wedstrijd uit. Er is hier veel sfeer en publiek, dat is echt leuk rijden. Ik rijd volgende week ook mee, maar zou het jeugdweekend niet willen overslaan. Als het kan qua leeftijd moet je daar gewoon bij zijn. Volgende week zal het ook wat moeilijker worden om te winnen”, lacht ze.

Maar… vlak Fleur Holleman niet uit, want ze is in vorm, de paarden springen fantastisch en ze heeft veel vertrouwen in haar rijden gekregen. “Toen ik anderhalf jaar geleden klaar was met mijn studie aan de ROC in Nijmegen, ben ik met mijn moeder Holleman Stables begonnen. Op het moment dat ik besloot dat ik verder wilde in de paarden, ben ik alles op alles gaan zetten om daar stappen in te maken. Ik ga ervoor en werk er hard voor.”

Achterhoeker Robin Bril uit Westendorp deed ook goede zaken, want hij werd vrijdagavond met de in Engeland ontdekte merrie Uptons Tribon tweede achter Holleman met 0,09 seconde verschil. Na twee dagen en veertien rubrieken staat de stand voor Nederland op vier zeges. Tani Joosten uit Zevenaar won op donderdag de 1.40m rubriek met Gandal Me (Zambesi). De Venlose Julia Titulaer won het 1.20m met Katophonie (Gullit HBC).

De spannendste rubrieken volgen nog!

Zaterdagavond: U25 Grand Prix op 1.45m niveau

Zondag: Children Grand Prix

Junioren Grand Prix

Pony’s Grand Prix

