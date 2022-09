B en w Bronckhorst kijken terug op vijf mooie participatieavonden tijdens College on Tour

Belangrijke input voor hun programma voor komende jaren

BRONCKHORST – Raadsfracties GBB, CDA en PvdA, die deze vier jaar de coalitie in Bronckhorst vormen, stelden bij hun aantreden een akkoord op met afspraken en uitgangspunten voor ons beleid de komende vier jaar. Dit is op hoofdlijnen en b en w verfijnen dit nu tot een programmaplan dat naar verwachting 21 december in de raad komt. Input haalden ze onder meer op tijdens vijf College on Tour bijeenkomsten eind augustus en begin september met inwoners, ondernemers, verenigingen, (belangen)organisaties. In totaal waren bijna 250 deelnemers aanwezig in Hoog-Keppel, Hengelo (Gld), Kranenburg, Steenderen en Zelhem. De aanwezigen spraken over de vijf speerpunten van het coalitieakkoord.

Kansengelijkheid in een sterke economie

Mooi wonen in vitaal Bronckhorst

Samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving

Landschappelijke kwaliteit met oog voor verschillende belangen

Dienstbare overheid

Ze maakten opmerkingen en gaven hun aanvullingen. Thema’s die veel aandacht kregen tijdens de bijeenkomsten waren: mobiliteit (bereikbaarheid en verkeer), wonen (behoefte aan starters- en seniorenwoningen), sport (ontmoeting, vrijwilligers en accommodaties), energie (windmolens en duurzaamheid) en vertrouwen in de overheid.

Burgemeester Marianne Besselink: “We hebben op vijf drukbezochte avonden veel mooie gesprekken met onze inwoners gevoerd. De betrokkenheid bij de leefomgeving is groot en daarom was het heel inspirerend om met elkaar over de vraagstukken, maar ook over de mogelijke oplossingen te praten. We hebben veel goede ideeën opgedaan en die gebruiken we waar mogelijk in de uitwerking van ons beleid. Wat fijn dat zoveel mensen de tijd namen genomen om met ons mee te denken. Wordt vervolgd.”

