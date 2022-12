Grote hoeveelheid verboden vuurwerk in beslag genomen

LICHTENVOORDE – Maandag 19 december heeft de politie aan de Bentinckstraat in Lichtenvoorde een grote hoeveelheid voor consumenten verboden vuurwerk in beslag genomen. In totaal gaat het om 80 kilo, bestaande uit een groot aantal vuurwerkpotten (groot en klein), diverse lawinepijlen en meerdere 100.000 klappers. Er is een 19-jarige verdachte aangehouden.

Verdachte heeft waarschijnlijk voor derden online diverse bestellingen gedaan. De bestellingen konden bij verdachte worden opgehaald. Het vuurwerk werd bewaard in een schuur in de achtertuin. Bij de inbeslagname werd geconstateerd dat in dezelfde ruimte meerdere brandgevaarlijke voorwerpen aanwezig waren, als een gasfles en een frituurpan.

“Dit is één van de problemen met dit verboden vuurwerk”, zegt Annette Bronsvoort, burgemeester van de gemeente Oost Gelre. “Dit vuurwerk, met een veel grotere explosiekracht dan bij toegestaan vuurwerk, wordt zomaar ergens neergezet. Mensen denken dat het zo wel kan. Maar dat kan dus niet. Het is verboden, omdat het van groot gevaar is vanwege een instabiele lading flitspoeder en het feit, dat het een massaexplosief is. Gaat er één af, dan gaat álles in één keer af. De gevolgen zijn veelal desastreus voor de directe omgeving.

Melden is altijd zinvol!

Burgemeester Bronsvoort is blij dat de politie direct heeft doorgepakt op een melding via Meld Misdaad Anoniem. “Het is heel fijn dat we met elkaar zorgen, overheid en inwoners samen, dat onze omgeving veilig blijft. Daarom is het altijd goed om verdachte situaties te melden. In dit specifieke geval heeft het tot aanhouding geleid. De gemeente bekijkt nu welke maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen.”

Wanneer melden?

Een onderbuikgevoel over afwijkende activiteiten is voldoende aanleiding om een melding te doen. Uw melding kan net dát puzzelstukje zijn dat nog mist in een lopend onderzoek óf het kan aanleiding geven tot het doen van onderzoek.

Melden kan:

anoniem: bel 0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

bij de politie: bel 0900 – 8844 of www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

bij de gemeente: bel 0544 – 39 35 35 of e-mail naar ‘ ondermijning@oostgelre.nl

bij spoed / levensbedreigende situaties: bel 112.

Gerelateerd