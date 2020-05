Plan voor 26 stadswoningen op Iseldoks

DOETINCHEM – De plannen voor het zuidelijk deel van dok 2 zijn bekend. Projectontwikkelaar Van Grunsven gaat op deze plek 26 stadswoningen realiseren. De koopovereenkomst is getekend, er ligt een voorlopig ontwerp en de komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. In totaal vormen 5 verschillende doks straks samen Iseldoks: Stads wonen aan het water Wethouder ruimtelijke ordening Ingrid Lambregts is enthousiast over de plannen voor dok 2 zuid: “Doetinchem blijft bijzonder in trek als ‘woonstad’ voor jong en oud. Daarom ben ik blij met dit nieuwe aanbod aan stadswoningen op deze unieke plek aan de Oude IJssel, nabij OV en het centrum. Als straks in het verlengde hiervan ook de stadsboulevard en de Piet Oudolf tuinen (Park of Dutch Dreams) zijn aangelegd, hebben we aan deze kant van de Oude IJssel echt een uniek woon-en verblijfsgebied gecreëerd, voor inwoners en bezoekers

van onze stad.”

Voor ieder pand een eigen identiteit

Aan het ontwerp voor de 26 te ontwikkelen stadswoningen op dok 2 zuid wordt momenteel hard gewerkt. De stadswoningen worden ruim van opzet en gevarieerd in de breedte. Er komen stadswoningen met zowel drie als vier verdiepingen en een aantal van de woningen wordt uitgevoerd met een klein dakterras. Ieder pand krijgt zo een eigen

identiteit doordat speels wordt omgegaan met hoogtes, uitstraling van de panden en benutting van het water aan de gracht. Centraal op het dok komt een binnenplein met een tweede toegang tot de woning en met voorzieningen zoals een berging, tuin en parkeermogelijkheden voor bewoners. “Wij zijn zeer verheugd dat de gemeente voor ons heeft gekozen. In samenwerking met o.a. Weusten Liedenbaum architecten uit Arnhem is een mooi en gevarieerd plan tot stand gekomen. De combinatie van wonen aan het water, een eigen tuin en parkeerplaats en een locatie op loopafstand van het centrum is uniek!“, aldus projectontwikkelaar Van Grunsven.

Planning

Naar verwachting kan de verkoop van woningen op dok 2 zuid in oktober dit jaar van start. In het voorjaar van 2021 wordt gestart met de bouw, waarna de woningen eind 2021-begin 2022 kunnen worden opgeleverd.

Voortgang bouw Iseldoks

Iseldoks bevindt zich op het voormalige bedrijventerrein aan de Oude IJssel. Dwars door het woongebied stroomt straks een gracht. Dok 2 is het derde dok waar woningen gerealiseerd gaan worden. Vorig jaar werden de eerste woningen op dok 4 (het Havenkwartier) opgeleverd. Hier bouwt men nu nog aan een laatste appartementen-

gebouw. Op dok 3 is de bouw in oktober 2019 gestart van 24 stadswoningen. Deze zijn allemaal verkocht en worden dit najaar opgeleverd.

Informatie

Meer informatie over Iseldoks is te vinden op www.iseldoks.nl

