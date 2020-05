‘Balkongym’ voor bewoners verpleeghuizen

DOETINCHEM – Bewoners van Croonemate en Trommelslag in Doetinchem kregen op 14 mei jl. ‘balkongym’ aangeboden door fysiotherapeuten van Medi Fit Doetinchem en buurtsportcoaches van Sportservice Doetinchem. Belangrijk volgens de plaatselijke fysiotherapeuten omdat trainen van je spieren zorgt voor een betere balans en bewegen goed is voor lichaam en geest. De hoogste tijd om de heupen los te gooien dus en de spieren sterker te maken. ,,Kom op allemaal… appels plukken nu.’’

Aan enthousiasme geen gebrek bij de bewoners van Croonemate en het Trommelslag. Al snel is op een aantal balkons en zeker op het terras beneden activiteit te zien. Eerst met wat schroom her en der, maar zodra de muziek via de geluidsboxen klinkt, komt iedereen in beweging. Ook toevallige passanten sluiten zich aan en zo staat er een flinke groep vrolijk te bewegen in de buitenlucht, uiteraard volgens de richtlijnen op gepaste afstand dus.

Het zijn moeilijke, onwerkelijke tijden. Corona beperkt ons allemaal in onze bewegingsvrijheid. Juist nu is het van belang om in beweging te blijven. De activiteit van Sportservice en Medi Fit Doetinchem zorgt ook voor een beetje afleiding. Dat is wel zo prettig als je even geen familie en vrienden kunt ontvangen. De komende weken worden ook andere locaties in Doetinchem bezocht, net zo lang tot alle appels van de boom zijn geplukt!

