Deel dit bericht













Bronckhorst heeft veel te bieden aan inwoners en bezoekers. De gemeente heeft nieuw beleid om toerisme en recreatie te stimuleren en voorzieningen in stand te houden en te ontwikkelen waar ook inwoners van profiteren. Daarbij hoort een duidelijker toeristisch beeld van Bronckhorst, passend bij de vele kastelen en landgoederen, haar meest unieke kenmerk. Dat is er nu! Bronckhorst presenteert zich als dé ‘Achterhoekse Kastelen- en Landgoederenregio’ met de spiksplinternieuwe campagne ‘Tot Slot! In Bronckhorst’.

Bronckhorst is een uitgestrekte plattelandsgemeente, met een typisch Achterhoeks coulisselandschap, veel kastelen en landgoederen, prachtige routenetwerken, levendige dorpen en Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland. Een gebied om trots op te zijn. Om deze trots naar voren te brengen, een herkenbaar beeld te creëren en gezamenlijk uit te dragen, is de campagne ‘Tot Slot! In Bronckhorst’ bedacht. De campagne voor dit nieuwe toeristische profiel is een samenwerking tussen de toeristische platforms en ondernemers in Bronckhorst, Achterhoek Toerisme en de gemeente.

Versterken

‘Tot Slot! In Bronckhorst’ vormt een paraplu boven alle toeristische platforms die er zijn en moet zorgen voor een betere vindbaarheid, herkenbaarheid en bereikbaarheid van de prachtige omgeving. Met de landgoederen en kastelen als trekpleister, het brede scala aan horeca en de talloze combinaties van historie, innovatie, traditie en cultuur moet de campagne het toerisme in de regio gaan versterken.

Samen met betrokken ondernemers in Bronckhorst willen de gemeente en Achterhoek Toerisme de komende tijd nieuwe initiatieven ontplooien onder de noemer ‘Tot Slot In Brockhorst’. Doel is Bronckhorst als perfecte plek voor een vakantie of om er even tussen uit te gaan nóg beter op de kaart te zetten in Nederland.

Feestfabriek

De gemeente heeft de Feestfabriek in Hengelo gevraagd om mede uitvoering te geven aan het nieuwe toeristische profiel, zowel bij de totstandkoming van deze campagne en het beeldmerk, als het vervolgtraject dat nog gaat komen.

Meedenken

Ondernemers en inwoners van de gemeente Bronckhorst die graag meedenken over het verder ontwikkelen van de campagne of meer willen weten over wat ‘Tot Slot! In Bronckhorst’ voor hen kan betekenen, kunnen terecht op www.totslotinbronckhorst.nl of mailen naar info@totslotinbronckhorst.nl.

Lees ook ....