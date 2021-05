Nieuwe fietstocht met knabbelzak

Deel dit bericht













NEEDE – De jaarlijkse TIP/VVV fietstocht kan helaas vanwege Covid 19 niet doorgaan. “Omdat we het niet verantwoord vinden om de fietstocht met z’n allen op één dag te fietsen hebben de vrijwilligers van de TIP/VVV een goed alternatief.

Er is een nieuwe fietstocht, vanaf 7 mei, met een gevulde knabbelzak voor 6 euro te koop in de TIP/VVV winkel in Neede. Vervolgens kunt u zelf beslissen wanneer u de route fietst. De route voert u langs het stroomgebied van de Berkel en coulissen landschap van de Achterhoek. De route is ca 35 km.

Vergeet niet onderweg te genieten van de inhoud van de knabbelzak. Hopelijk zien we u spoedig in de TIP/VVV winkel, Oudestraat 52C in Neede”.

