50tig jaar gevierd met Drive-in tru

GROENLO – Desondanks de corona crisis waar we ons momenteel in begeven was de verjaardag van Grollenaar Ivo Reinders toch een geslaagde middag.

Ivo vierde zondag 25 oktober zijn verjaardag. Hij is 50tig jaar geworden. Door de corona maatregelen was een feestje geven (nog) niet aan de orde. Tocht heeft zijn, vrouw Liane Reinders en kinderen, er een mooie middag van weten te maken. Zij had een ‘drive-in tru’ geregeld.

Ivo zat buiten naast de oprit onder een parasol, dit was nodig in verband met het regenachtige weer en andere ‘spuitgasten’. Iedereen kon hem zo vanuit de tractor, brandweerwagen, auto, fiets of met de benenwagen feliciteren. Daarbij werd natuurlijk de 1,5 meter afstand goed in acht genomen. Vanuit de auto werd er veelal een ‘confetti kanon’ afgevuurd op de jarige en de cadeautjes werden op een tafel gezet.

“Ik vind dit super leuk”, vertelde Ivo. Omdat Ivo helemaal weg is van het biertje ‘Dikke Toon’ bracht iedereen een flesje mee en andere verjaardagscadeautjes. Zoals het een goede gastheer betaamt kregen ze ook een drankje mee naar huis.