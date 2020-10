Careaz: Een organisatie die verder gaat.

LICHTENVOORDE – Zorgorganisatie Careaz doet dat waar ze goed in is, wat bij de organisatie past en waar ze in gelooft: zorg leveren aan kwetsbare ouderen met persoonlijke aandacht als uitgangspunt. Persoonlijke aandacht voor cliënten en hun naaste familie, maar ook voor haar medewerkers en vrijwilligers. Met een nieuwe huisstijl en bijbehorend logo geeft de organisatie hier in beeld en kleur verder invulling aan. Vanaf 26 oktober zal dit nieuwe gezicht van Careaz op de auto’s van de thuiszorgteams, op de locaties in Lichtenvoorde, Borculo en Dinxperlo en in allerlei andere uitingen zichtbaar worden.

Bestuurder Liedy Vennegoor vertelt: ‘Aan de ene kant voelt het tegenstrijdig in deze tijden, het uitdelen van een gebakje met een mooi nieuw logo en het hijsen van een nieuwe vlag, maar toch staan we hier bewust bij stil. Juist nu. Het geven van aandacht aan elkaar, de ander écht zien en horen, bewijst in tijden van corona misschien wel extra zijn waarde. Onze medewerkers zoeken altijd naar mogelijkheden en kijken naar wat bijdraagt aan een prettig en zo zelfstandig mogelijk leven. Zeker ook nu.’

Verder

De belofte ‘Verder met aandacht’ die vast onderdeel uitmaakt van het nieuwe logo, geeft aan waar Careaz als organisatie voor staat en voor gaat. Liedy Vennegoor: ‘Voor de ouderen die we ondersteunen en hun naaste familie illustreert het dat medewerkers bij Careaz zien wat mogelijk is en doen wat nodig is. Zo kunnen de mensen die zorg en ondersteuning van ons krijgen verder met hun eigen leven mét zorg in de eigen, vertrouwde omgeving. Of zo dichtbij als mogelijk. Tegelijkertijd is het ook een belofte van ons als organisatie richting medewerkers en toekomstige medewerkers. Want wij gaan voor hun werkplezier. En we weten dat onze medewerkers er echt blij van worden wanneer zijzelf voelen en ervaren dat ze met hun aandacht bijdragen aan het levensgeluk van ouderen. Als organisatie willen we oprecht weten wat onze medewerkers beweegt en bieden ze volop ruimte om in ontwikkelingen voorop te lopen.’

Extra aandacht en professioneel naoberschap

Ze vervolgt: ‘Ook koesteren we de extra aandacht en steun die onze 800 vrijwilligers geven. En juist in de afgelopen maanden, sinds corona, merk je en ervaar je hoe waardevol hun inzet voor de ouderen én voor henzelf is. En met onze sterke verankering in de lokale gemeenschappen in Oost Gelre, Berkelland en Aalten en in de hele Achterhoek kennen we veel mensen en samenwerkingspartners. Met hen werken we graag en veel samen op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en zorginnovatie. Zo vullen we aandacht en ‘naoberschap’ op een professionele manier in.’

Trots

‘We zijn trots op dit nieuwe logo en de huisstijl die op een krachtige manier invulling geven aan onze visie en manier van werken. Het geeft ons volop extra energie om de toekomst met vertrouwen aan te gaan!’, sluit Vennegoor af.