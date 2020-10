Rap en Snel start met Ouder en Kindgym

GROENLO – Speciaal voor de allerkleinsten start Rap en Snel vanaf aanstaande donderdag 29 oktober met ouder en kindgymlessen.

Peuters die zelfstandig kunnen lopen tot en met 2,5 a 3 jaar kunnen samen met een van hun ouders (grootouders of oppas) komen klimmen, klauteren, springen, en rollen.

De lessen worden gegeven volgens de principes van het beweegdiploma. Dit houdt in dat de gymzaal iedere les vol uitnodigende situaties staat waarbij het kind en de ouder worden uitgedaagd om allerlei bewegings-vormen op speelse wijze uit te voeren. Door samen te bewegen bouw je een andere band op met je kind en ontstaat er meer plezier in bewegen.

De ouder en kindgym is een goede voorbereiding op de peutergym. Dit is de ‘grote’ gym waar peuters, die dat durven, zonder hun ouder kunnen gaan gymmen.

De les wordt gegeven door Chantal Meeusen. Donderdagochtend van 8.45 – 9.45 uur Gymzaal Willibrordusschool (Karel Doormanstraat 66, in Groenlo).Wees welkom! Graag vooraf even opgeven via: info@rapensnel.nl