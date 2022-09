Brouwersnös Groenlo brouwt bokbier samen met brouwerijen Einbecker

GROENLO – Brouwerijen Einbecker uit Einbeck en Brouwersnös Groenlo hebben samen een jubileum bokbier gebrouwen. De naam bokbier komt van de Einbecker brauerei uit Einbeck. Einbeck werd in Middeleeuws dialect verbasterd tot Aonpock en ten slotte tot Bockbier.

Het allereerste bockbier ter wereld werd gebrouwen in Einbeck sinds 1378. Nu ruim 600 jaar. Vanwege de jarenlange hechte vriendschap tussen de brouwerijen Einbecker en Brouwersnös Groenlo hebben om dit te vieren samen een Bockbier gebrouwen.

Deze ‘collab’ (zo noemen brouwers dat) wordt in beide landen verkocht en gedronken. Het etiket is 2 talig. Beide historische kerk gebouwen van Groenlo en Einbeck staan afgebeeld op het etiket. Voor de Einbecker brauerei is dit de allereerste keer dat ze met een Nederlandse brouwer bier maken.

Het bokbier is zachtzoet, fruitig en vollmundig, Zo als Ein-Bock hoort te zijn. 7,5% alcohol en warm rood/bruin van kleur.

Verkrijgbaar vanaf maandag 19 september is het biertje verkrijgbaar in de horeca, slijter en supermarkt.

