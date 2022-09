Monumentenplatform reikt  monumentenprijs uit aan stichting Erfgoed Landfort voor de restauratie van Huis Landfort

OUDE IJSSELSTREEK – Stichting Erfgoed Landfort is blij met de toekenning van de monumentenprijs van het Monumentenplatform van samenwerkende historische verenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend en bestaat uit een oorkonde met een originele pentekening van het winnende object. De prijs heeft de intentie om het monumentenbeleid van de gemeente en het monumentenbewustzijn bij inwoners positief te stimuleren.

Om in aanmerking te komen moet aan enige voorwaarden worden voldaan. Natuurlijke personen of rechtspersonen dienen met inzet en eigen financiële inbreng een bouwwerk met historische waarde te (laten) restaureren, waardoor dreigend verval wordt voorkomen en dus een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het monumentenbehoud en -beheer in de gemeente Oude IJsselstreek. De doorslaggevende argumenten om Huis Landfort dit jaar te huldigen zijn vooral de grootschaligheid van de renovatie en het streven om de vorm en sfeer van deze historische buitenplaats weer terug te brengen naar de situatie rond 1823.

Het Monumentenplatform bestaat na de gemeentelijke fusie in 2002 uit een partnerschap van 3 historische verenigingen; de Historische Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch (ADW), Heemkundige Vereniging Old Sillevold uit Silvolde en de Oudheidskundige Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG). Er wordt door de zeven bestuursleden gestemd op de genomineerde kandidaten, waarna er een unanieme winnaar wordt aangewezen. De prijsuitreikingsplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 10 september rond de afloop van Open Monumentendag rond 16:30 uur.

Ook de start van Open Monumentendag vindt plaats op Huis Landfort. Het programma start om 9:45 uur met een korte opening voor het koetshuis van Huis Landfort, door burgemeester Otwin van Dijk en directeur stichting Erfgoed Landfort René Dessing.

Huis Landfort stelt na de jarenlange renovatie op deze dag voor het eerst de deuren open voor een geïnteresseerd publiek. De bouwkundige en landschappelijke restauratie is voltooid, bezoekers kunnen in het landhuis, park en moestuin kennis nemen van de grootscheepse renovatie van deze historische buitenplaats..

Voor Open Monumentendag zijn geen entreetickets meer beschikbaar, alle beschikbare tickets zijn volgeboekt.

Voor meer informatie over de bereikbaarheid van Huis Landfort verwijzen we u graag naar onze website www.erfgoedlandfort.nl

Tevens kunt u zich op onze website opgeven voor de digitale nieuwsbrief, zodat u op de hoogte wordt gehouden over toekomstige bezoekmogelijkheden.

Meer informatie over Open Monumentendag in OIJ leest u in de monumentenkrant die begin september huis-aan-huis wordt bezorgd.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....