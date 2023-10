Cursus ‘Schrijven’ in Groenlose bibliotheek

GROENLO – Een boek of een kort verhaal schrijven? Hoe pak je dat aan? Op dinsdagavond 7 november, om 19.00 uur, start de cursus ‘Schrijven’ in de Bibliotheek Groenlo. De deelnamekosten voor leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek bedragen €50,00. Niet-leden betalen €55,00. Aanmelden is mogelijk via www.oostachterhoek.nl/schrijven

Een boek of een kort verhaal leren schrijven

Heb jij al jaren plannen om een boek te gaan schrijven? Een roman? Of misschien een informatief boek? Of wil je graag korte verhalen leren schrijven? Misschien schrijf je al wel, maar wil je graag tips om je pennenvruchten te verbeteren? Of heb je last van een ‘writer’s block’ en wil je graag weer een duwtje in de goede richting krijgen?

Tijdens de cursus van zes avonden komen de volgende thema’s in ieder geval aan de orde: het vinden van ideeën, het belang van lezen, het schrijven van ‘de eerste zin’, personages, verhaallijn, de verteller, dialoog en herschrijven. De cursus in interactief, dus de deelnemers kunnen ook onderwerpen inbrengen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail