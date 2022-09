Jaap de Jonge exposeert in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Na een lange reis als kunstenaar en maker is Jaap de Jonge weer teruggekeerd bij zijn eerste liefde, namelijk het tekenen en grafische technieken. Vanaf 30 september is zijn werk te zien in de bovenzaal van de Koppelkerk in Bredevoort.

De werkelijkheid

Jaap de Jonge maakt werk geïnspireerd op de natuur, politiek maatschappelijke onderwerpen maar ook door het intuïtief reageren op vlekken en andere toevalligheden die zich vanuit het werken met inkt en het drukken aandienen. Hij maakt gebruik van technieken als het maken van houtsnedes met meerdere drukgangen en drukvormen gesneden uit rubberfolie. Daarnaast heeft De Jonge een grote collectie van zelfgemaakte stempels die gebruikt worden in combinatie met het tekenen en het drukken.

Al zijn werk getuigt van een persoonlijke visie op de werkelijkheid. Met zijn werk geeft hij commentaar of een antwoord op die werkelijkheid. Dit doet hij soms door de betrekkelijkheid ervan te laten zien, door het functioneren ervan bloot te leggen of door bepaalde aspecten van die werkelijkheid uit te vergroten en te intensiveren om de schoonheid ervan te tonen.

Jaap de Jonge

Jaap de Jonge (1956) studeerde Grafisch-ontwerpen aan de academie St. Joost in Breda. Tijdens zijn opleiding experimenteerde de Jonge met animatie, video en geluid. Zijn vroege video werk werd o.a. door het Stedelijk Museum opgemerkt en aangekocht. Naast zijn toenmalige werk als vormgever van decors, affiches, televisie leaders, begon de Jonge met het maken van video installaties en kinetische objecten. Vanaf 1990 was de Jonge internationaal succesvol als media kunstenaar, naast zijn docentschappen op de Rietveld Academie en St. Joost te Breda. In de jaren 90 verschoof zijn werk richting “kunst in de openbare ruimte” met een inmiddels indrukwekkende staat van dienst in het opdrachten circuit.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: 30 september t/m 27 november

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 – 17:00 uur

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee

