HCL/Loo-Groessen DS4- HV Grol DS4

Nadat dames 4 van handbalvereniging Grol hun eerste thuiswedstrijd sinds maart dik verdiend hadden gewonnen met 16-6, waren ze erop gebrand om de eerste uitwedstrijd ook te winnen en zo de koppositie te behouden.

De voorbereiding voor een wedstrijd zijn in coronatijden toch lastig. Met mondkapjes op in de auto, geen ballen kunnen meenemen omdat de sporthal is gesloten, in verschillende kleedkamers de handbalschoenen aan (de sportkleding moest thuis al aan).

De begroeting werd hier wel gedaan, maar dan zonder yell. Een begroeting voor de scheidsrechter, tegenstander en de zaaldienst. Helaas…wederom geen publiek. Maar gelukkig kon DS4 deze wedstrijd nog wel spelen in tegenstelling tot de overige 3 seniorenteams.

Door de coach was tijdens de teambespreking op het hart gedrukt om vooral geconcentreerd aan de wedstrijd te beginnen, aangezien de voorbereiding en warming-up niet ideaal waren.

In de eerste helft bleek al snel dat het gevaar vooral van de opbouwers moest komen. De verdediging van Loo/Groessen stond strak op de 6 meter waardoor er voor de hoekspeelsters en cirkelloopster alleen mogelijkheden waren als er een goede dreiging van de opbouwers zou komen.

Grol opende de score met een mooi wisseltje en een sprongworp door Loran vanaf de rechteropbouw. Hierop kon Marijn niet achterblijven en scoorde vanaf de linkeropbouw de 0-2. Loo/Groessen wilde niet achterblijven en kwam door de gevaarlijke speelster met rugnummer 6 op gelijke hoogte en zelfs langszij naar 3-2.

Tot aan de rust scoorden Rianne, Diede en Loran nog een aantal keer waarmee de ruststand op 6-6 uit kwam.

In de rust werd doorgenomen dat het tempo omhoog moest, we hadden voldoende wissels op de bank en via een sneller spel zouden er ook aan de cirkel en in de hoeken meer mogelijkheden komen. Verdedigend zat het goed dicht, de speelster met rugnummer 6 goed in de gaten houden en na een aanval snel terug om te verdedigen en de tegenstander halverwege opvangen zoals op de training was geoefend.

Deze taken werden in de tweede helft goed opgepakt. Naast dat er vanaf de opbouw nog een keer gescoord werd, kwam door dreiging vanaf de linkeropbouw ook ruimte op de hoek waardoor Dion de 7-8 kon maken. Door een penalty, een mooie bal van Rianne uit stand en een prachtig één-tweetje met de cirkelspeelster Joyce kwam 8-11 op het scorebord. Via een gelukje kwam Grol op een mooie 8-12 voorsprong. Niets aan de hand zou je zeggen met nog ongeveer 10 minuten op de klok.

Bij een aanval van Loo/Groessen stapte de sterk spelende keepster Lorin tijdens een mooie redding op de bal en klapte haar enkel om. Met veel pijn moest zij helaas het veld verlaten.

Vanaf dat moment lukte het HV Grol aanvallend niet meer om de kansen af te maken en kon Loo/Groessen steeds dichterbij komen. Was in de eerste helft vooral de nummer 6 die de doelpunten maakte, aan het eind van de tweede helft kwam de nummer 3 op stoom. Heel langzaam kwamen ze dichterbij totdat met nog ongeveer 1 minuut op de klok de 13-12 viel. Weg gelijkspel, weg 2 punten, weg koppositie. Heel jammer, een gelijkspel was zeker gezien het handbalspel dik verdiend geweest.

Met bezwete dames, een flinke handbalkater, een geblesseerde Lorin en mondkapjes op werd de terugreis naar huis aanvaard.

Hopelijk kunnen de dames zondag 25 oktober weer het handbalveld in om lekker te ballen tegen Erix uit Lichtenvoorde om deze kater weg te spelen.