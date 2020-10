Pepijn Reinderink (18) naar talententeam van Sunweb

RUURLO/EIBERGEN – Hij kan niet wachten tot het nieuwe wielerseizoen begint. Pepijn Reinderink (18) uit Ruurlo slaagde er namelijk in om een contract in de wacht te slepen voor het opleidingsteam van het Team Sunweb, de wielerploeg die zo succesvol was tijdens de laatste Tour de France. Dennis Rondeel van wieler- en skeelervereniging De Stofwolk, waar Pepijn lid van is, is blij met de overstap: “Vanzelfsprekend zijn we hier als club enorm trots op. Mooi voor onze trainers, maar in de eerste plaats is het uiteraard een fantastische prestatie van Pepijn.”

Het wordt een grote stap voor de jonge Achterhoeker want om de felbegeerde overstap te maken naar de profs verkast hij binnenkort naar Sittard. Om van daaruit te kunnen trainen in de Limburgse heuvels. Dat is ook de omgeving waar hij zich thuisvoelt. De kwaliteiten van Reinderink komen namelijk vooral tot z’n recht op een heuvelachtig parcours. Want het zijn vooral zijn buitenlandse resultaten die voor Sunweb reden waren hem in te lijven in dit keurkorps van talentvolle jongeren.

“Ik werd vijfde in het eindklassement van de Ronde van Oostenrijk en won een bergrit in een meerdaagse Franse rittenkoers. Ook won ik nog twee keer de sprinttrui, maar dat was meer omdat ik in de kopgroep zat. Het is niet zo dat ik een rappe sprinter ben ofzo. Ik moet het meer hebben van bergop rijden.”

Buitenlandse koersen

Juist om sterker te worden, koersen Pepijn en zijn jongere broer Joris (16) met name in het buitenland. Daar komen ze uit voor de Belgische wielerploeg Acrog-Tormans. “Via onze contacten in het België zijn we daar terecht gekomen.”

De urenlange reizen naar het buitenland, de vele trainingsarbeid: alle investeringen zijn dus niet voor niets want vanaf 1 januari komt tweedejaars junior uit voor het developmentteam van Sunweb.

Hij is vastbesloten een gooi te doen naar het ultieme doel: een profcontract. Daarvoor moet hij de vertrouwde Achterhoek achter zich laten om zijn intrek te nemen in het trainingscomplex van Sunweb in Sittard. “Ik heb net de havo afgerond. Had natuurlijk aan een nieuwe opleiding kunnen beginnen, maar dat zou niet te combineren zijn. Wonen in Sittard, studeren aan een opleiding in deze regio. Dat is niet te doen. Vandaar dat ik een tussenjaar heb genomen.”

Alle vertrouwen

Dennis Rondeel van De Stofwolk heeft er alle vertrouwen in. “Ik ken Pepijn al vanaf dat hij pupil is. Een groot talent en een fijne renner om mee samen te werken. Voor ons is dit als club ook de bevestiging dat we met onze opleiding goed bezig zijn. Bij De Stofwolk kunnen wielerliefhebbers terecht voor meerdere takken van de wielersport: de weg, de mountainbike en het veldrijden. Daarvoor hebben we in Eibergen een multifunctioneel sportcomplex, waar renners vanuit de hele Achterhoek naartoe komen. En niet alleen wielrenners. We hebben immers ook een bloeiende skeelerafdeling.” Pepijn zegt op zijn beurt veel aan de begeleiding vanuit De Stofwolk te hebben gehad. “Ik heb vooral gewerkt met de trainers Eddie Goossens, André te Boome en Martine Artink.”

En mocht het straks toch niet lukken om een contract te bemachtigen? Pepijn heeft al wel een idee welke kant hij dan op wil. “Commerciële economie, sportmarketing, zoiets.” Maar daar gaat hij vooralsnog niet van uit. “Ik ga uiteraard alles op alles zetten. Want het liefst word ik natuurlijk prof.”