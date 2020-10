Mooie overwinning voor Grol 1

GROENLO – De hoofdmacht van Grol heeft in eigen huis een eclatante overwinning behaald op Bon Boys uit Haaksbergen. De zonder toeschouwers op het sportpark Den Elshof gespeelde wedstrijd was één van de drie wedstrijden, die in de tweede klasse J van de KNVB doorgang vonden. Maar liefst vier wedstrijden werden vanwege mogelijke coronabesmettingen afgelast. Grol heeft inmiddels alle vier tot op heden geprogrammeerde wedstrijden gespeeld, waarvan twee verloren uitduels en twee gewonnen thuisduels. Hierbij mag worden aangetekend dat de verliespartijen werden geleden tegen de ploegen FC Suryoye uit Enschede en Achilles ’12 uit Hengelo Ov, die volgens voetbalkenners in het amateurvoetbal in aanmerking komen voor een plaats in de top drie van de tweede klasse.

Het eerste bedrijf van de wedstrijd kende een drietal gedeelten. Het eerste gedeelte was helemaal voor de thuisclub, dat fris en temparamentvol vol van start ging. In die fase van de wedstrijd was het de afgelopen zondag uitstekend acterende, tevens onvermoeibare vleugelspeler Tycho Riteco, die in de 12e minuut na een snelle rush over links voor de openingstreffer zorgde. Na die treffer kreeg de formatie van oefenmeester William Krabbenborg met een terugval te maken, waar het sterker wordende Bon Boys niet van wist te profiteren. Zo kreeg aanvaller Dani Bultman een dot van een kans en moest scheidsrechter Niels Raaben uit Enschede de over de toeren geraakte Jeffrey Zijlstra weer met beide voeten op aarde zetten. Even voor rust wist Grol onder leiding van de deze wedstrijd sterk spelende aanvoerder Wouter Pillen zich weer te herstellen, zodat men met een goed gevoel kon gaan rusten.

Na de theepauze was het reeds na één minuut spelen Luc Berentsen, die keeper Stefan Busschers van Bon Boys met een fraaie lob passeerde: 2-0. Toch wist de Haaksbergse formatie de aansluitingstreffer aan te tekenen. Het was Koen ter Hogt, die de bal op miraculeuze wijze in het doel wist te krijgen, waarbij het even de vraag was of de bal de doellijn had gepasseerd. Maar het was de sportief vlaggende assistent-scheidsrechter Lars de Vries van Grol, die naar de middenstip wees. Maar Bon Boys mocht maar even genieten van die vreemde tegengoal, want twee minuten later was het de opgekomen Mart Willemsen, die een hoekschop van Grol koppend in een doelpunt wist te verlengen: 3-1. Nadat vervolgens zowel Luc Berentsen als Tycho Riteco een prachtige kans niet in een doelpunt wisten om te zetten, was het in de 75e minuut toch raak. Een goede voorzet van Riteco werd door Berentsen fraai ingekopt: 4-1. Vervolgens was het de goed spelende middenvelder Rico Lammerdink, die in de 79e minuut op fraaie wijze voor de 5-1 eindstand zorgde.

Al met al een verdiende overwinning voor Grol met mogelijk een iets geflatteerde, maar desalniettemin terechte uitslag. Bovendien een leuke opsteker voor de huidige, jonge, ambitieuze spelersgroep, waarbinnen een goede teamsfeer heerst.

Zondag 18 oktober aanstaande speelt Grol 1 in de competitie 2020-2021 een uitwedstrijd tegen NEO in Borne. Aanvang 14.00 uur op het sportpark ’t Wooldrik in Borne.

Wedstrijdinformatie

Grol – Bon Boys 5 – 1

Scoreverloop:

12e min. 1 – 0 Tycho Riteco

46e min. 2 – 0 Luc Berentsen

61e min. 2 – 1 Koen ter Hogt

63e min. 3 – 1 Mart Willemsen

75e min. 4 – 1 Luc Berentsen

79e min. 5 – 1 Rico Lammerdink

Scheidsrechter: Niels Raaben uit Enschede

Geel: Luc Berentsen van Grol en Milan Bultman van Bon Boys

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Ramon Landewers, Wouter Pillen, Mart Willemsen, Eduardo de Sousa Cavalcante, Mark te Winkel, Wouter Rexwinkel (86. Tiem Rots), Roel Bruins, Rico Lammerdink, Tycho Riteco (80. Rick Arink) en Luc Berentsen (86. Mart Zieverink).

Uitslagen 2J

Grol – Bon Boys 5 – 1

Vogido – Lemelerveld 2 – 1

BWO – Schalkhaar 1 – 4

NEO – Wijhe ’92 Afgelast

Barbaros – Achilles ’12 Afgelast

SDC ’12 – ATC ’65 Afgelast

Eilermark – FC Suryoye Afgelast

Stand 2J

1. Schalkhaar 3 – 9

2. FC Suryoye 3 – 7

3. ATC ’65 3 – 7

4. Achilles ’12 3 – 6

5. BWO 4 – 6

6. Bon Boys 4 – 6

7. Grol 4 – 6

8. Wijhe ’92 3 – 4

9. Vogido 4 – 4

10. NEO 2 – 3

11. Barbaros 3 – 2

12. Lemelerveld 3 – 1

13. SDC ’12 3 – 1

14. Eilermark 2 – 0