HV Grol DS1 – DHV DS1

GROENLO – Zaterdagavond 17 december. Kroatië heeft net de winst gepakt tegen Marokko en eindigt als derde op het wereldkampioenschap voetbal. Voor de dames van het eerste van handbalvereniging Grol het signaal om nog snel een maaltijd naar binnen te werken en zich klaar te maken voor de laatste handbalwedstrijd van 2022. De tegenstander uit Delden is geen onbekende en de wedstrijden eindigen vaak met een klein verschil.

Voor de wedstrijd wordt er steevast een kopje thee in de kantine gedronken, het perfecte begin van een wedstrijd. Op dat moment sluit de Kanjer van de Week zich aan bij de dames. Samen vertrekken ze richting de kleedkamer om daar onder het genot van een paar krachtige deuntjes het tenue aan te trekken. Deze keer zonder coach Daan maar met Nathalie aan hun zijde duurt het voorbespreken van de wedstrijd een tikkeltje korter. De intentie is echter gelijk. Eigen spel, praten in de verdediging en snel omschakelen. Nog even warmlopen, de keeper warmgooien en na het begroeten van de scheidsrechter, tegenstander, wedstrijdtafel, Kanjer van de Week en het publiek kan de wedstrijd beginnen.

Het openingsdoelpunt is voor de Grolsen. Daarna scoort de rood-shirt-dragende-tegenstander de gelijkmaker en direct daarna pakken zij de voorsprong. Vele aanvallen volgen waarbij DHV vaker het doel vindt en HV Grol vaker de paal. De ruststand is dan ook in het voordeel van de uitspelende ploeg.

Het spel van de dames in het paars is slordig, vertoont geen beleving en er worden te veel kansen gemist. Na de peptalk in de rust wordt er van kant gewisseld. Het moet beter om de wedstrijd te winnen. Meegaan in het trage spel van de tegenstander is geen optie meer.

Maar helaas vertoont de tweede helft niet echt een ander beeld. Wel wordt er tot drie keer toe naar een gelijke stand gewerkt. Met nog 30 seconden op de klok wordt zelfs de voorsprong gepakt door een goede break. De niet-verdiende winst ligt alsnog in het verschiet. Maar de laatste tegenaanval eindigt in een doelpunt en de teams moeten de punten delen. Over de hele wedstrijd gezien dus een punt winst voor de thuisploeg.

Op naar de tweede helft van het seizoen. Op naar 2023. Fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!

