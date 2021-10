Kleurrijk zebrapad voor regenbooggemeenten Oost Gelre en Winterswijk

Deel dit bericht













OOST GELRE / WINTERSWIJK – Na een intensieve voorbereiding zijn de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk nu officieel regenbooggemeente. Ter gelegenheid van deze nieuwe titel openden beide gemeentes op 11 oktober, Coming Out Day, een regenboog zebrapad.

Als regenbooggemeentes werken Oost Gelre en Winterswijk vanaf nu samen met een enthousiaste groep betrokken inwoners verder aan de emancipatie, acceptatie en veiligheid van LHBTI+’ers. Ook zullen beide gemeentes vanaf vandaag de regenboogvlag structureel voor het gemeentekantoor hangen.

Iedereen doet mee

“Deze titel is de bevestiging van waar we eigenlijk al jaren voor staan: iedereen moet gelijkwaardig mee kunnen doen in onze gemeente. Want meedoen aan de maatschappij is belangrijk; voor mensen zelf, maar zéker ook voor een kleurrijke en diverse samenleving”, vertelt wethouder Elvira Schepers uit Winterswijk. “We zochten elkaar op en brachten een grote groep actieve inwoners bij elkaar. We hebben de krachten uit onze gemeentes gebundeld. Door deze samenwerking kunnen we als kleinere gemeentes het verschil maken in de Achterhoek”, vult wethouder Jos Hoenderboom uit Oost Gelre aan.

Samen aan de slag

Op Paarse vrijdag, 11 december 2020 is met een groep betrokken inwoners en professionals vanuit verschillende invalshoeken een inventarisatie gemaakt wat er in de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk al wordt gedaan op het gebied van de zichtbaarheid van LHBTI+ers. Daarna is verder gewerkt aan het uitwerken van thema’s die belangrijk zijn en worden gemist. De komende tijd staan de volgende drie thema’s op de agenda: zichtbaarheid en normalisatie, educatie en bewustwording, borging en veiligheid.

