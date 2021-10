Burgemeesters in gesprek met Tweede Kamerlid Hanneke van der Werf over ondermijning

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Maandagmiddag 11 oktober is Tweede Kamerlid voor D66 Hanneke van der Werf op bezoek geweest bij de burgemeesters Bronsvoort (Oost Gelre), Besselink (Bronckhorst) en Stapelkamp (Aalten). Van der Werf was uitgenodigd om met de burgmeesters in gesprek te gaan over ondermijning en veiligheid van het buitengebied in beide gemeenten. Zij heeft onder andere Veiligheid, Terrorisme, Drugs, Mensenhandel en Migratie in haar portefeuille.

In 2 uur tijd is een rondrit door het buitengebied gemaakt en spraken de burgemeesters met kamerlid Van der Werf over de uitdagingen en aanpak waar het buitengebied in alle Achterhoekse gemeenten voor staat. De burgemeesters hebben hun zorgen op dit gebied extra onder aandacht gebracht bij het parlementslid.

Van der Werf: “Ondermijnende criminaliteit is een groot probleem met veel impact op de samenleving. Het speelt overal. In een grote stad als Den Haag, maar ook hier in de Achterhoek, waar ik ben opgegroeid. Criminelen opereren in de buitengebieden en daar zijn inwoners en agrarisch ondernemers de dupe van. Goed om vandaag te spreken met burgemeesters uit de Achterhoek en hun ervaringen te horen. Uiteraard neem ik hun verhalen mee naar de Tweede Kamer.”

Week tegen Ondermijning

Het gesprek valt niet voor niets in de Week tegen Ondermijning (11 t/m 17 oktober), waarvoor in de hele regio Noord- en Oost-Achterhoek activiteiten worden georganiseerd. Burgemeester Marianne Besselink: “In de Achterhoek werken diverse gemeenten samen met de politie om voorlichting te geven over hoe je bijvoorbeeld een drugslab of hennepkwekerij of malafide huurder kunt herkennen. Door op deze manier zichtbaar te zijn in bijvoorbeeld het buitengebied en inwoners te informeren weten ze beter waar ze verdachte situaties kunnen melden en gebeurt dat sneller.”

Aantrekkelijk voor drugscriminelen

Burgemeester Annette Bronsvoort: “De combinatie van leegstaand vastgoed, afgelegen locaties en de agrarische sector die onder druk staat, maakt het buitengebied tot een aantrekkelijke werkplek voor (drugs-)criminelen. Gemeenten en politie verstrekken regelmatig voorlichting aan inwoners en (agrarische) ondernemers over deze mogelijke situaties. Hierdoor weten steeds meer inwoners en ondernemers waar ze op kunnen letten bij verdachte situaties en hoe ze dat kunnen melden.”

Lege loodsen en stallen

Ook boeren in het buitengebied met grote leegstaande stallen en loodsen vragen we alert te zijn op verzoeken om de loods te mogen gebruiken of huren. “Als je 1x ja hebt gezegd, kom je er niet meer vanaf, dus begin er niet aan”, zegt burgemeester Stapelkamp. “Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo.”

Thema met veel onderwerpen

Het thema Ondermijning omvat veel onderwerpen. Zo wordt er naast aandacht voor samenwerking op het platteland en het weerbaar maken van jongeren, ook gewerkt aan de (milieu)schade van drugslabs en het verhalen van de kosten op de overtreder, internationale samenwerking en misstanden rond huisvesting van arbeidsmigranten en de aanpak mensenhandel.

Geen investering vanuit Rijk

De aanpak van het thema Ondermijning zet gemeenten onder druk. Als voorbeeld de aanpak van mensenhandel. In 2022 wordt er van gemeenten een nadrukkelijke rol verwacht op dit gebied, zonder dat er investering van het Rijk tegenover staat. Daarbij gaat het gaat niet alleen om het vergroten van capaciteit in mankracht, maar ook om capaciteit in kennis en kunde. Het herhaaldelijk trainen van personeel is hard nodig.

Hanneke van der Werf heeft als raadslid van de gemeente Den Haag in 2019 een initiatiefvoorstel ingediend met de titel Ondermijning onder ogen. Het voorstel hield een gebiedsgerichte, data-gestuurde aanpak in, bekrachtigd door middel van een pact met belanghebbenden in het gebied.

