Het bestaan en de groei van een drukbedrijf

Het geven en krijgen van geschenken vindt iedereen leuk. Blije gezichten maken het nóg leuker om als bedrijf in de relatiegeschenken branche te mogen werken. Bedrukken.nl is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van promotionele producten en relatiegeschenken. In november 2010 werd het bedrijf opgestart en inmiddels hebben ze vorig jaar het 10-jarig jubileum mogen vieren. Al 10 jaar mag Bedrukken.nl zijn klanten verrassen met bedrukte relatiegeschenken. Wij vertellen je graag wat meer over de wereld van relatiegeschenken en de promotionele markt waarin het bedrijf zich bevindt.

De inzet van relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn geschenken welke aan (zakelijke) relaties en medewerkers worden gegeven. Het gaat hier meestal om geschenken die bedrukt zijn met een naam of logo van het bedrijf. Van sleutelhangers tot aan tassen; alle populaire relatiegeschenken kunnen bedrukt worden naar wens. Het inzetten van relatiegeschenken en give-aways heeft verschillende voordelen. Zo worden bedrukte relatiegeschenken uitgedeeld om de band met een relatie te versterken. Daarnaast vergroot een bedrijf of organisatie met de inzet van bedrukte geschenken de naamsbekendheid. Bedrukte artikelen komen namelijk overal en worden door veel voorbijgangers gezien.

Alle druktechnieken onder één dak

Bedrukken.nl heeft de beschikking over een eigen moderne drukkerij. De verschillende afdelingen, van verkoop tot productie, bevinden zich onder één dak. Het voordeel hiervan is dat er snel geschakeld kan worden en er op elk gewenst moment kwaliteitscontroles uitgevoerd kunnen worden. In de drukkerij werken drukkers met jarenlange ervaring met de meest geavanceerde druktechnieken, zoals zeefdruk, tampondruk, transferdruk, lasergraveren en borduren. Er wordt per relatiegeschenk bekeken welke druktechniek voor het mooiste resultaat zorgt. Draagtassen kunnen bijvoorbeeld op verschillende manieren bedrukt worden. Dit is afhankelijk van het materiaal van de tas, de gewenste bedrukking en de wensen van de klant. Bedrukken.nl denkt van het begin tot het eind graag mee om de geschenken op een zo mooi mogelijke manier te voorzien van een bedrukking.

Gratis digitale drukproef

Via de website kan er een offerte van het gewenste relatiegeschenk worden aangevraagd of er kan direct een bestelling worden geplaatst. Als klanten de voorkeur geven aan persoonlijk advies, kunnen ze contact opnemen en worden ze te woord gestaan door de accountmanagers. Nadat een offerte is aangevraagd en het logo is ontvangen, wordt er door de grafische vormgevers een gratis digitale drukproef opgesteld. Een digitale drukproef is een ontwerp van het gewenste relatiegeschenk met logo, zodat de klant vooraf kan zien hoe het bedrukte geschenk eruit komt te zien. De drukproef wordt vervolgens naar de klant gestuurd. Zodra de klant akkoord is, worden de relatiegeschenken in de drukkerij bedrukt. Bedrukte relatiegeschenken worden zo snel mogelijk verstuurd.

Ook in tijden van thuiswerken

Door de coronacrisis werken we veelal vanuit huis. Veel klanten van verschillende bedrijven hebben aangegeven dat ze in deze tijden hun medewerkers of relaties een hart onder de riem willen steken. Er worden veel brievenbuspakketjes verstuurd. Ook kiezen bedrijven voor relatiegeschenken waarmee de thuiswerkplek gezellig ingericht kan worden. Denk hierbij aan kaarsen, fotolijsten, planten en sfeerlampen. Deze geschenken worden dikwijls gepersonaliseerd met een logo én een motiverende tekst. Deze blijk van waardering motiveert medewerkers.

Toekomstplannen

Het bedrijf Bedrukken.nl heeft de afgelopen 10 jaar een stevig fundament gelegd, dat ze de komende jaren willen uitbouwen. Het bedrijf werkt aan de lancering van een nieuwe website. Hiermee hopen ze in de toekomst de online marktleider op het gebied van relatiegeschenken en promotionele artikelen te mogen worden. De verwachting is dat ook de komende jaren relatiegeschenken en give-aways onverminderd populair blijven. Ieder bedrijf wil opvallen en dit doel kan worden bereikt door de inzet van bedrukte geschenken.