Landelijke campagne van start: voor wie download jij CoronaMelder?

Met de boodschap ‘Voor wie download jij CoronaMelder?’ is vandaag de landelijke campagne gestart om de CoronaMelder-app onder aandacht te brengen. Bij de GGD Gelderland-Zuid gaf minister Hugo de Jonge (VWS) samen met medewerkers van de GGD en de appbouwers het officiële startsein. Via www.coronamelder.nl of de verschillende appstores is CoronaMelder te downloaden. De app is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD en stelt mensen in staat de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gebruik van de app is geheel vrijwillig.

Minister Hugo de Jonge: ‘De app is geen wondermiddel, maar een hulpmiddel. Door de app weet je eerder of je mogelijk bent besmet met het coronavirus en voorkom je dat je onbewust een ander besmet. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen de app downloaden. Elke download telt én helpt.’

Hoe werkt CoronaMelder?

CoronaMelder stuurt je een melding als je langer dan 15 minuten dicht bij iemand in de buurt bent geweest, die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie je in de buurt was en die je niet kent. Als je een melding hebt ontvangen, lees je in de app welke maatregelen je kan nemen en of je je kunt laten testen. Zo weet je eerder of je mogelijk bent besmet en kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Want je kunt het coronavirus al doorgeven, voordat je je ziek voelt.

Zo gebruik je CoronaMelder

Download CoronaMelder. Als je een Android-telefoon hebt, vind je de app in de Google Play Store. Heb je een iPhone? Dan vind je de app in de App Store. Installeer de app. Op het scherm van je telefoon lees je hoe dit moet. Volg de stappen in de introductieschermen. Zet in de instellingen van je telefoon bluetooth aan én laat deze aan staan. Alleen dan kan de app meten of je bij andere telefoons met CoronaMelder in de buurt bent geweest. Ontvang je een melding? Open CoronaMelder en lees wat je kunt doen en of je je moet laten testen. Blijk je zelf corona te hebben? Dan is het jouw eigen keuze of je jouw besmetting – samen met de GGD – wilt melden in de app.

Vind je het installeren van de app lastig? Vraag dan een familielid of bekende om te helpen. Ook veel bibliotheken kunnen je helpen bij het installeren. Of bel de Helpdesk CoronaMelder op 0800 – 1280. Daar kun je ook terecht met technische vragen of vragen over de werking van de app.

Praktijktest CoronaMelder

Tijdens de testperiode hebben zo’n 1,5 miljoen mensen de app gedownload. Door 615 personen is via de app aangegeven dat zij positief getest zijn. Dit is samen met de GGD’en op vrijwillige basis gebeurd. Contacten van de betreffende personen zijn op deze wijze via CoronaMelder gewaarschuwd.

Op basis van ruwe cijfers uit de praktijktest blijkt dat 99 procent van de mensen die een test aan hebben gevraagd (omdat zij een notificatie van de app hebben gehad) nog niet was benaderd in het kader van het reguliere bron- en contactonderzoek. Hoewel deze data nog nader moeten worden onderzocht, kan gesteld worden dat CoronaMelder nauwe contacten sneller bereikt. Ook wordt onderzocht of deze mensen later wel bereikt zijn door het reguliere bron- en contactonderzoek en of de app ook daadwerkelijk meer mensen bereikt.

Dezelfde ruwe cijfers laten zien dat het aantal positieve testen na een CoronaMelder-notificatie in week 40 op ruim 10 procent uitkomt. In vergelijking: gemiddeld over de weken 27 tot en met 37 bleek van de bij het bron- en contactonderzoek in beeld gekomen huisgenoten ruim 13 procent besmet. Van de overige nauwe contacten lag dit percentage op bijna 6 procent.