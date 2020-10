ACHTERHOEK – Wat doen Achterhoekse ondernemers om hun bedrijf te verduurzamen? Wat hebben ze al gedaan, wat levert het op en wat zijn ze nog van plan? Frans Miggelbrink vraagt het in het kader van de Achterhoekse Klimaattoer, een initiatief van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD).

De oorspronkelijke Achterhoekse Klimaattoer kon vanwege corona niet doorgaan, vandaar dat voor deze optie is gekozen. Presentator Frans Miggelbrink bezoekt deze maand verschillende ondernemers en peilt de stemming op het gebied van energiebesparing. Hij wijst ze op de mogelijkheden en voordelen en doet een moreel appèl op het ondernemerschap. De video daarvan is online te zien op https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/achterhoekse-klimaattoer-met-frans-miggelbrink/#video

Grote najaarscampagne

Zo was Miggelbrink eerder deze maand al in Lichtenvoorde. Het zorgde voor boeiende gesprekken, waarbij een kwinkslag niet ontbrak. Binnenkort zijn Neede en Doetinchem aan de beurt. Na het bezoek komt de video van de klimaattoer online. De toer is een onderdeel van een campagne van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. De ondernemers worden door leden van het campagneteam gewezen op het kosteloos laten uitvoeren van een energiescan. Daarmee wordt inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om meer winst te maken met minder energie. Meedoen is makkelijk, 550 Achterhoekse bedrijven plukken er al de vruchten van en zijn enthousiast over de aanpak.

Het doel van alle inspanningen van Achterhoek Onderneemt Duurzaam is een energieneutrale Achterhoek in 2030. Vóór en dóór ondernemers. Het initiatief is ontstaan vanuit de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en wordt ondersteund door de provincie Gelderland, zes Achterhoekse gemeenten, 8RHK ambassadeurs, de Omgevingsdienst Achterhoek, VNO-NCW Achterhoek en de lokale ondernemersverenigingen.

Online te zien op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl

Voor meer informatie of aanmelding voor een kosteloze energiescan, kijk op: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl