Veel deelnemers aan laatste viswedstrijd

GROENLO – Door het feit dat het later licht is werd met de laatste viswedstrijd van dit jaar aan de stadsgracht een uur later begonnen op zondag 11 oktober 2020. Normaal wordt er om 7.00 uur al geloot op de parkeerplaats van de Jumbo, maar dit maal een uur later om 8.00 uur dus. De loting die wederom geheel coronaproof verliep had een vlot verloop. Door het hoge aantal deelnemers werden twee plekken aangewezen, Hertenkamp / Brouwersnӧs en Houtwal / Kanonswal waren de stukken gracht waar het dan moest gebeuren. Gelukkig was het droog en kon de gelote vis stek worden opgebouwd. Om 9.00 uur klonk het beginsignaal en kon er naar hartenlust gevist worden. Onder de wedstrijd een beetje regen, maar het bleef grotendeels droog.

Op het stuk Hertenkamp / Brouwersnӧs werd het meeste gevangen. Al werd daar de wedstrijd nog even verstoord door een van de deelnemers die onfortuinlijk in het water terecht kwam. Hij wilde iets pakken en voorste poten van de zitkoffer klapte in en hij viel daar in het water. Een nat pak was zijn deel en meteen einde wedstrijd voor hem. Gauw naar huis en onder de douche.

In totaal hadden zich 22 deelnemers opgegeven en uiteindelijk waren er 19 die deelnamen. Twee Duitse deelnemers kwamen niet omdat Nederland code rood heeft en zij dan bij thuiskomst in quarataine moesten. Erg jammer dat ze er niet waren want aan hen wilde het bestuur de nieuwe eerste Duitse flyers overhandigen. Maar dat wordt ingehaald bij een andere gelegenheid.

Om 13.00 uur klonk het eindsignaal en kon de balans worden opgemaakt. De prijsuitreiking verliep eveneens keurig coronaproof. In totaal werd er 15.50 kilo vis gevangen wat redelijk te noemen is. De wedstrijd werd bij de senioren gewonnen door Andre Nijman met 2.080 gram en bij de jeugd ging Thijn Luttikholt met 880 gram met de eer strijken. Voorzitter Erik Mentink reikte de prijzen uit en begon met Leo Helmers en Leo te Koppel te bedanken voor hun tomeloze inzet gedurende de drie losse viswedstrijden dit najaar. Een groot applaus viel hen ten deel. Dit was de laatste viswedstrijd aan de stadgracht voor dit jaar. Binnenkort neemt het bestuur een beslissing of de feestavond die gepland staat voor zaterdag 21 november onder de huidige omstandigheden doorgang kan vinden. Ook wordt dit najaar verdere invulling gegeven aan de wedstrijdkalender van 2021.

Uitslag 11-10-2020

Andre Nijman 2.080 gram Steven Gr. Severt 2.015 gram Theo Wayerdink 1.535 gram Henk Ros 1.380 gram Vincent te Braake 1.260 gram Leo te Koppel 960 gram Bas te woerd 915 gram Leo Helmers 865 gram

Gerrit Oosterholt 865 gram

Bennie Rooks 735 gram Frans Oosterholt 610 gram Paul Overkemping 470 gram Jur Pasman 430 gram Dinja Oosterholt 0 gram Hennie Wildenborg 0 gram Willy Ottink 0 gram Joop Ottink 0 gram

Degen met 0 gram hebben hun vangst niet ter weging aangeboden.

1) Thijn Luttikholt 880 gram

2) Wiebe Thijssen 555 gram