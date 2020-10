Harlekijn straalt in het theater met ‘Kookpunt’!

WINTERSWIJK – Afgelopen weekend schitterden de leden van het Winterswijks Jeugd Muziek Theater Harlekijn in de komische en swingende musical ‘Kookpunt’. Na maanden van uitstel was het eindelijk zover. Met de nodige maatregelen konden de talenten van de musicalgroep (10 t/m 18 jaar) hun voorstelling, die begin maart afgelast werd, alsnog laten zien aan hun enthousiaste publiek.

Winterswijk – Een smakelijke musical, dat was ‘Kookpunt’, over twee restaurants die door het korten van culinaire subsidie een strijd met elkaar aan moesten gaan. De musical, die het derde weekend van maart plaats had moeten vinden, werd afgelast en voorbereidingen zijn stilgelegd. In goed overleg met Theater De Storm en met inachtneming van de maatregelen van ministerie en RIVM zijn in september de repetities weer opgepakt om de voorstelling alsnog op de planken te kunnen brengen.

In een korte tijd hebben alle leden hun rol weer moeten oppakken, heeft de band de nummers weer ingestudeerd en is het decor alsnog afgebouwd. Alles om de spelers hun glansrol in het theater te kunnen laten spelen. Met een aantal rolwijzigingen en een verplaatsing van de kleine naar de grote zaal, hebben de Harlekijners zich van hun beste kant laten zien en een bruisende show neergezet, alsof zij nooit een vertraging hebben gekend!

Natuurlijk was corona niet volledig verdwenen, maar deze is op een humorvolle manier teruggekomen in de voorstelling. Zo werden er geen handen geschud, maar ellebogen gegeven, was er een gebarentolk tijdens de persconferentie en werd er in de restaurants flink op los gepoetst. Het enthousiasme en plezier straalden van het podium af en aan het slotapplaus te horen, heeft het publiek even de zorgen kunnen loslaten en kunnen genieten van deze swingende show.