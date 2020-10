VVV’s Aalten, Bredevoort en Dinxperlo lanceren geheel nieuwe website

AALTEN – Sinds 1 oktober is de geheel nieuwe website van de VVV’s Aalten, Bredevoort en Dinxperlo online. De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt om de website begin oktober online te kunnen zetten. Onder www.vvvaalten-bredevoort- dinxperlo.nl is veel inspiratie en informatie te vinden over wat er in de gemeente Aalten te doen is.

De vorige website, welke ondersteund werd door VVV Nederland, was verouderd en niet geheel overzichtelijk. Er is gekozen voor een totaal ander format met heldere en inspirerende beelden. Dit format is tot stand gekomen in samenwerking met Achterhoek Toerisme.

De nieuwe website laat de activiteiten, overnachtingsmogelijkheden, routes en horecagelegenheden zien die gemeente Aalten te bieden heeft. De bezoeker, toerist maar ook zeker de inwoner raakt op deze manier geïnspireerd om een bezoek aan Aalten te brengen. Thuis kan de gast op zijn of haar gemak zich voorbereiden aan een bezoek aan de gemeente en omgeving.

De fysieke VVV’s zitten alle drie gevestigd aan een Markt. In Aalten is de VVV gevestigd in het Nationaal Onderduikmuseum aan de Markt 14. VVV Dinxperlo is gevestigd aan Markt 4 in Dinxperlo, tegenover de dorpskerk en VVV Bredevoort zit aan de Markt 8 schuin tegenover de Joriskerk. De afgelopen zomermaanden is het erg druk geweest met nieuwe gasten uit binnen- en buitenland. Vooral de Duitse gast weet de gemeente steeds beter te vinden. De openingstijden van de kantoren zijn te vinden op de website.

Inwoner als ambassadeur

Ook op social media zijn leuke routes en activiteiten te vinden. Vooral mooie foto’s doen het erg goed om een ander te inspireren. De inwoner is dan ook de ambassadeur van zijn eigen gemeente. Hoe leuk is het als met trots een mooie foto wordt gedeeld met #aaltenbredevoortdinxperlo?

