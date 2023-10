VVV Groenlo ontvangt ingekleurde wandkaart van oud-Grollenaar

GROENLO – De VVV in Groenlo heeft onlangs een met de hand ingekleurde wandkaart van de stad ontvangen, geschonken door Theo van Dongeren, een voormalig inwoner van Groenlo. De heer van Dongeren had de kaart jarenlang in zijn bezit en besloot in 2021 dat het tijd was om deze een speciale plek in zijn geboortestad te geven. Door omstandigheden in dat jaar kon hij de kaart niet tijdens de officiële opening van de VVV overhandigen, maar het moment is nu alsnog gekomen.

Secretaris Ted Geerdinck van het VVV-bestuur nam de gedetailleerd ingekleurde kaart in ontvangst. Volgens het VVV-bestuur zal de kaart helpen bij hun inspanningen om bezoekers van Groenlo beter te informeren over het vestingstadje. Naast de overhandiging van de kaart kreeg de aanwezige groep ook uitleg van NMTO-bestuurslid Mirjam Lageschaar over de plannen voor het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog. De leden van de club van Old Grolschen waarderen de mogelijkheid om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen in Groenlo.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail