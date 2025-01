Burgeronderzoekers Gezocht: Impact van Pesticiden op Hommels in Kaart Brengen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

LANDELIJK – De Bijenstichting, Pesticides Action Network Netherlands (PAN-NL) en Buijs Agro-Services zijn een burgeronderzoek gestart om de impact van pesticiden op hommels in Nederland te onderzoeken. Vandaag begint de zoektocht naar zoveel mogelijk deelnemers, verspreid over het hele land.

Al sinds de publicatie van Silent Spring van Rachel Carson in de jaren ’60 is bekend hoe schadelijk pesticiden kunnen zijn voor de biodiversiteit. Recent onderzoek toont aan dat bestrijdingsmiddelen inmiddels overal in de natuur aanwezig zijn, zelfs in beschermde Natura 2000-gebieden. In Duitsland bijvoorbeeld zijn insecten gemiddeld besmet met 16,7 verschillende pesticiden. De effecten op wilde bijen zijn alarmerend, maar in Nederland zijn deze nog onvoldoende in kaart gebracht.

Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van pesticiden op hommels, starten de drie organisaties een citizen science-project. Hierbij worden burgers gevraagd om de komende maanden dode hommels te verzamelen. Deze hommels worden vervolgens onderzocht in een laboratorium om te bepalen of ze besmet zijn met pesticiden, welke pesticiden dat zijn, en of de pesticiden mogelijk de doodsoorzaak zijn of schadelijke effecten hebben op de voortplanting van de hommels.

“We maken ons grote zorgen over de invloed van pesticiden op onze wilde insecten”, zegt Maaike Molenaar, voorzitter van de Bijenstichting. “Elke bijenliefhebber heeft wel eens een dode hommel op straat gezien. Dit voorjaar willen we die hommels verzamelen, zodat we meer te weten kunnen komen over de gezondheid van Nederlands aaibaarste insect.”

Margriet Mantingh van PAN-NL voegt toe: “Dit onderzoek moet bijdragen aan een strikter beleid rondom pesticiden. Ondanks dat er een Europese richtlijn bestaat voor bijen, worden bijen en andere insecten nog steeds onvoldoende beschermd tegen de pesticiden die in het milieu aanwezig zijn. Dit moet dringend veranderen; het is 5 voor 12.”

Mensen die willen deelnemen aan het onderzoek kunnen zich aanmelden via de website van de Bijenstichting: https://bijenstichting.nl/hommelonderzoek-gif.

