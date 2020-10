Nieuwe hypermoderne banketbakkerij bij bakkerij Oude Wesselink

LICHTENVOORDE/RUURLO – Grootse plannen hebben Hugo en Nancy van bakkerij Oude Wesselink. Een nieuwe banketbakkerij bovenop de bestaande bakkerij in Lichtenvoorde, is geen alledaagse verbouwing.

Samen met Marku bouw is een bijzonder plan ontwikkeld om de nieuwbouw te verwezenlijken. Het Amerikaanse NASA ligt aan de basis van de inrichting van de bakkerij, de bakkerij word ingericht volgens de allernieuwste HACCP normen, een systeem dat in de ruimtevaart wordt gebruikt om voeding op een zo veilig mogelijke manier te produceren.

De wanden, vloeren en alle zaken die in de nieuwe bakkerij komen, voldoen aan deze normen, er is geen hoekje of naadje te vinden, zodat vuil geen kans krijgt achter te blijven. De wanden worden gemaakt van een speciale food save materiaal, de vloeren zijn volledig waterdicht en naad vrij. De oude koelingen en vriezers worden vervangen door nieuwe energie zuinige en geluidsarme koel- en vries apparatuur, er komt een lift om de producten van boven naar beneden te vervoeren.

Hugo geeft aan dat ze in de nieuwe bakkerij nog beter kunnen inspelen op de vraag naar super mooi en lekker brood en banket. Want ook de broodbakkerij krijgt op deze manier meer ruimte, waardoor betere mogelijkheden ontstaan, om de producten op een zo goed mogelijke manier te produceren.

“We willen meedoen met de beste bakkers van Nederland”, aldus Hugo. Stil zitten doen ze bij bakkerij Oude Wesselink allerminst, in 2021 staat een restyle van de winkel in Lichtenvoorde op het programma.

“Wanneer de corona en de bijbehorende regels het toelaten, gaan we een open dag organiseren”, aldus Nancy. “Vooralsnog moeten we het doen met foto’s en filmpjes van de verbouwing, en als we klaar zijn een virtuele rondleiding”.

Naar verwachting is de bakkerij eind november klaar.