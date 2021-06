Ook in 2021 geen Zwarte Cross vanwege coronavirus

Deel dit bericht













De organisatie van de Zwarte Cross, Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., heeft besloten om de Zwarte Cross definitief af te gelasten voor 2021. Onzekerheid over het waarborgfonds, onduidelijkheid over vergunningseisen rondom COVID bij grootschalige evenementen, personeelstekorten binnen de evenementenbranche en beperkte beschikbaarheid van materialen hebben een rol gespeeld bij het nemen van dit besluit. “Het is een enorme domper, voor ons en zeker ook voor onze trouwe bezoekers. Maar met de uitdagingen waar we tegenaan lopen, in combinatie met de krapper wordende voorbereidingstijd, kunnen we het festival niet neerzetten zoals de mensen dat van ons gewend zijn. Daarom is de Zwarte Cross wederom annuleren de enige optie”, aldus Ronnie Degen, mede-eigenaar van de Feestfabriek.

Het afgelopen jaar stond in het teken van hoop en tegelijk onzekerheid. Hoop toen duidelijk werd dat er een vaccin op de markt kwam, maar tegelijkertijd onzekerheid over het aantal leveringen, het vaccinatietempo, het waarborgfonds en het moment waarop grootschalige evenementen weer mochten plaatsvinden inclusief de maatregelen en vergunningseisen die daarmee gepaard gaan.

Ronnie Degen: “Op dit moment zitten we nog steeds in onzekerheid met betrekking tot het waarborgfonds en is ook onduidelijk welke maatregelen en vergunningseisen er genomen moeten worden bij een evenement als de Zwarte Cross. Zowel de Veiligheidsregio alsmede gemeente Oost Gelre hebben te kennen gegeven dat een mogelijke vergunning veel COVID gerelateerde clausules zal bevatten. Deze maatregelen maken het op het gebied van voorbereiding en uitvoering steeds lastiger, al dan niet onmogelijk, om eind september een grootschalig evenement zoals de Zwarte Cross te organiseren. Dus ondanks de positieve berichtgevingen van vorige week, blijft er veel onduidelijkheid bestaan. Daarnaast is wel duidelijk geworden dat binnen de evenementenbranche een behoorlijke uitstroom van medewerkers is ontstaan, waarmee de inzet van cruciale functies op de Zwarte Cross niet gegarandeerd kan worden. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van leveranciers met bepaalde materialen en hun tekorten aan personeel in dezelfde periode. Zonder deze voorzieningen en personele inzet kan de Feestfabriek niet instaan voor een kwalitatief hoogwaardig en veilig evenement. Al deze grote uitdagingen tezamen, in combinatie met de krapper wordende voorbereidingstijd, hebben ons doen besluiten om – tot onze grote spijt – de Zwarte Cross in 2021 te annuleren. We focussen ons vanaf nu op een alternatief evenement met beperktere omvang in hetzelfde weekend, de Mega Immuun Party.”

Reeds aangeschafte kaarten blijven geldig

Reeds aangeschafte kaarten blijven geldig voor de Zwarte Cross 2022. Deze zal plaatsvinden van 14 tot en met 17 juli 2022. Mocht iemand om wat voor reden dan ook de kaarten willen restitueren dan is dit mogelijk via een restitutieformulier op de website. De restitutieperiode loopt van 1 t/m 9 juli. Er is een FAQ opgesteld met betrekking tot de kaarten. Deze staat op de website: www.zwartecross.nl.

Mega Immuun Party: 24 – 25 – 26 september 2021

De Mega Immuun Party wordt het alternatieve evenement in Lichtenvoorde, in het weekend van 24 t/m 26 september. Een driedaags festival, zonder camping, met een capaciteit van +/- 20.000 bezoekers per dag. De beperktere omvang van dit evenement zorgt voor een haalbaarder scenario in een relatief korte voorbereidingstijd. Het vergunningstraject loopt en binnenkort start de kaartverkoop hiervoor.

Zwarte Cross 2022

In 2022 vindt de Zwarte Cross plaats op 14 – 15 – 16 – 17 juli. Om de comeback te vieren is de Feestfabriek in gesprek met de gemeente Oost Gelre en de betrokken instanties, om het evenement in 2022 met een extra dag uit te breiden. Dit zou betekenen dat de camping al op woensdag opent en dagbezoekers vanaf donderdag welkom zijn. Over het al dan niet doorgaan van deze plannen wordt binnenkort meer bekend.