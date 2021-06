Natuur, cultuur en tour en vooriedereen!

Deel dit bericht













VREDEN(D) – Op basis van het boek “Ontdek Vreden” van Dr. Hermann Terhalle en de thuisclub Vreden is de tweede Natuurreis Vreden voor iedereen een feit. De fietstocht gaat over het Marktplein, van kerkdorpen Ammeloe en Lünten, evenals de natuurgebieden Lüntener Wald, Lüntener Fischteiche en Schwatte Gatt, terug naar Vreden.

Net als een toeristische gids wachten 22 bezienswaardigheden, curiosa en vrijetijdservaringen om ontdekt te worden op deze ongeveer 30 kilometer lange rondweg. Culinaire afwisseling wordt verzorgd door de restaurateurs langs de route, die uitkijken naar een pauze op hun terras. Is 30 kilometer te lang of wil je de NaturTour te voet verkennen, dan kun je de hele route ook opdelen in twee rondroutes. Rondweg 1 (Vreden – Ammeloe – Schwatte Gatt – Vreden) is ongeveer 21 kilometer lang en rondweg 2 (Ammeloe – Lünten bos – visvijvers – Lünten – Ammeloe) ongeveer 17,5 kilometer. Fietsers en wandelaars kunnen op elk punt van de tour starten.

Met de twee Natuurtochten I en II, die consequent op het accountpuntennetwerk staan, zijn de bezienswaardigheden van de stad Vreden in het oosten en noorden nu met elkaar verbonden en met de plannen voor de Natuurtocht III moet de laatste fietstocht uit het boek “Ontdek Vreden” zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Netwerk “Travel for All” groeit in Vreden

“We zijn erg blij dat de NaturTour II ook is opgenomen in het “Travel for All”-netwerk en dat betrouwbare informatie over toegankelijkheid daarom ook hier beschikbaar is”, zegt Karin Otto, Managing Director van Vreden Stadtmarketing GmbH. Dankzij strenge selectiecriteria bieden uitstekende bedrijven voor iedereen een aangenaam verblijf voor iedereen, of het nu gaat om familie, ouderen of mensen met een handicap, hier bepaalt de gast welke delen van de route hij wil en mag bezoeken in Vreden.

NaturTour Vreden für Alle II – Radelklar vanaf zondag

Aanstaande zondag, net als in 2019, moet de nieuwe Natuurtocht II met de vrijwilligers van de vereniging Kulturlandschaft Vreden e.V. zorgen voor informatief en culinair fietsplezier. “Maar een evenement als de “NaturTour Vreden für Alle” is “veruit” niet het gezellige gemeenschapsevenement dat in 2019 zo goed werd ontvangen”, waren alle organisatoren het erover eens en stellen het uit tot 2022.

Maar nu nog meer en ten behoeve van de gastronomie kan de NaturTour Vreden for All II vanaf zondag 20 juni 2021 gefietst worden. De tickets zijn er en speciaal voor deze dag bieden de restaurateurs geselecteerde kleine dingen en gerechten voor alle fietsers op de routes van de NaturTour I en/of II.