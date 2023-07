Bezoeker gewond geraakt tijdens ‘Do Your Own Stunt’ op Zwarte Cross

LICHTENVOORDE – Vrijdagmiddag heeft zich een incident voorgedaan op het terrein van de Zwarte Cross, waarbij een bezoeker letsel heeft opgelopen tijdens het evenement ‘Do Your Own Stunt’. Dit meld de Zwarte Cross / Feestfabriek op Facebook. De betrokken persoon is met een ambulance overgebracht naar het traumacentrum in Enschede. De traumahelikopter die ter plaatse aanwezig was, is zonder passagiers vertrokken. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Direct na het ongeval zijn getuigen achter de schermen opgevangen en is Slachtofferhulp ter plaatse gekomen om ondersteuning te bieden. Zowel bezoekers als medewerkers en andere getuigen die ook behoefte hebben aan ondersteuning kunnen zich melden bij de organisatie via het volgende telefoonnummer (0575 468080) of e-mailadres info@feestfabriek.nl.

Als gevolg van het incident zal ‘Do Your Own Stunt’ voor de rest van het festival gesloten blijven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Forensische Opsporing zullen het terrein grondig onderzoeken en controleren. Dit is standaardprocedure bij dergelijke situaties om de oorzaak van het ongeval te achterhalen en de veiligheid van bezoekers en deelnemers te waarborgen.