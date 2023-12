Bloemencorso blij met donatie Sol Sisters

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

LICHTENVOORE – Het Bloemencorso Lichtenvoorde werd zaterdag 9 december bijzonder aangenaam verrast met een grote donatie van de Sol Sisters. Maar liefst een cheque van € 2.000, – per corsogroep die gaat bouwen op de nieuwe locatie nabij de Boschlaan. Voorzitter José Peters van de Sol Sisters onderschrijft dat het een fors bedrag is, “maar het corso heeft zo’n belangrijke plaats in onze gemeenschap, dat we daar graag op deze manier aan bijdragen.”

De Sol Sisters (Stichting Ontwikkelingswerk Lichtenvoorde) is een kledingwinkel aan de van de Meer de Walcherenstraat in Lichtenvoorde. Het wordt gerund door 14 vrouwen, die al het werk vrijwillig doen. Dé tweedehands kledingwinkel voor iedereen”, aldus José Peters. “Ook in Oost Gelre is sprake van een groeiende behoefte aan ondersteuning van mensen met een klein budget. Wij spelen daar op in met kleding, maar ook met beddengoed, sieraden en schoenen. Wekelijks op woensdagmiddag en zaterdagmorgen staan onze deuren voor iedereen open”.

Goede doelen

De opbrengst van de verkoop gaat naar goede doelen, aldus José Peters. Ieder jaar wordt daar door de Sol Sisters overnieuw over nagedacht. Vaste doelen zijn de Stichting Hope, de Voedselbank en de Pietenbrigade. Maar ook gebruikers van de Voedselbank Achterhoek krijgen vier keer per jaar een tegoedbon. Daarnaast blijft er ook nog geld over voor incidentele doelen, zoals dit jaar de Voltigevereniging Lichtenvoorde, Hospice de Lelie, Stichting Caritasu, Vrienden van Antoniushove en nu de 6 corsogroepen. Andere jaren hebben we Stichting Huntington, de Zonnebloem (kerkdorpen Oost Gelre), Stichting Oost Europa Hulp en Stichting Chica financieel ondersteund. “We krijgen onze kleding van inwoners uit Oost Gelre, dan is het mooi om op deze manier iets terug te kunnen doen.”

Verbondenheid

Voorzitter Thijs Kroezen van het Bloemencorso is blij verrast met de gulle donatie. “Het is voor ons echt een enorm bedrag. De 6 wagenbouwers op de nieuwe locatie kunnen dat heel goed gebruiken, want de nieuwbouw vergt een enorme investering. De Sol Sisters onderstrepen hiermee nog maar eens de grote gemeenschapszin in onze gemeente. Die verbondenheid met het corso raakt me iedere keer weer diep.” Hij verwijst daarmee ook naar de eerdere bijdrage dit jaar van de Stichting Haringparty Lichtenvoorde en het leveren van circulair gesloopte bouwmaterialen door Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. “Dit motiveert alle vrijwilligers van het corso enorm, van CorsoKIDS tot wagenbouwers.”

Samen sterk

José Peters benadrukt het belang van vrijwilligers. “We zijn al meer dan 35 jaar actief en draaien helemaal op vrijwilligers. Op die manier kunnen we veel mensen helpen, maar ook veel goede doelen blij maken. En natuurlijk zijn we blij met onze inwoners die regelmatig kleding inleveren. Zo zijn we er voor elkaar en daar gaat het toch om.”

