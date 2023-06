Bloemencorso blij met initiatief ondernemers

Voorzitter Thijs Kroezen: “Dit is een enorme steun in de rug”.

LICHTENVOORDE – De initiatiefnemers van de Lichtenvoordse Haringparty 2023 stellen de opbrengst van de veiling ter beschikking van het Bloemencorso Lichtenvoorde. Gezien de opbrengst van vorig jaar mag het corso zich verheugen op een mooi bedrag en daar is voorzitter Thijs Kroezen enorm blij mee. “Als bestuur en wagenbouwers willen we het corso steeds een stapje verder brengen. Het is mooi dat de ondernemers deze ambitie steunen met dit mooie initiatief.”

Het Bloemencorso is erkend als immaterieel erfgoed én geplaatst op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO. Een grote eer die tegelijk een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt, aldus Thijs Kroezen: “Deze erkenning is vooral een aansporing om het corso verder te ontwikkelen. We voelen het als onze plicht om de traditie van de corsocultuur te borgen voor de toekomst. Dat doen we samen met de vele vrijwilligers, de inwoners en de ondernemers.”

Trots op brede draagvlak

De wagenbouwers pakken die uitdaging op. Ze investeren in hun bouwlocaties én in de kwaliteit van de corsowagen, aldus Thijs Kroezen. “Daar worden steeds meer eisen aan gesteld en dat vergt forse investeringen van de corsogroepen. Ik ben er enorm trots op hoe ze dat steeds weer voor elkaar krijgen. Dat het ze lukt bewijst ook het grote draagvlak onder de inwoners en ondernemers. Het corso is van ons allemaal en dat blijkt ook uit het initiatief van de Haringparty. Dat de opbrengst van de veiling naar de wagenbouwers gaat is een enorme steun in de rug.”

Bieden op Kijkje achter de schermen

Het Bloemencorso brengt ook iets in voor de veiling. Bezoekers kunnen bieden op een ‘Kijkje achter de schermen’ op corsozondag. En dat wordt echt een belevenis voor de hoogste bieder, garandeert Thijs Kroezen: “Onderdeel van deze tour is een kijkje in de brandweerkazerne, van waaruit alle hulpdiensten hun activiteiten coördineren. Vanzelfsprekend is een plekje op de hoofdtribune inbegrepen. En natuurlijk hoop ik dat veel ondernemers de Haringparty bezoeken en er flink op de items voor de veiling wordt geboden!”

