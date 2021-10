Muziekvereniging Excelsior lanceert unieke App

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Muziekvereniging Excelsior gaat met de tijd mee en heeft door het Winterswijkse bedrijf GeniusApps een eigen unieke app laten bouwen. Deze app is niet alleen te gebruiken voor leden en vrijwilligers, maar ook voor een ieder die geïnteresseerd is in de vereniging.

De ‘Excelsior App’

“De wens om een eigen app te laten ontwikkelen binnen de vereniging speelde al langer”, vertelt Danny Oonk (voorzitter). “Via de app kan er snel en makkelijk met de leden en vrijwilligers worden gecommuniceerd. Dit ging voorheen via e-mailgroepen of WhatsApp groepen, maar met een app op je telefoon werkt dit nog beter en sneller.” De app is door Ellis Garstenveld (eigenaresse van GeniusApps) op maat gemaakt en daarom geheel ingericht naar wens van de vereniging. De app wordt gebruikt voor o.a. pushberichten (meldingen als er een bericht binnenkomt), aan- en afmelden voor repetities/activiteiten, het digitaal verspreiden van bladmuziek, maar ook als communicatiemiddel aangezien beheerders zowel persoonlijke berichten, groepsberichten, als berichten verenigingsbreed kunnen verspreiden. Danny Oonk: “En leden kunnen met elkaar chatten in groepsverband, de app heeft dus ook een sociaal aspect.”

App voor iedereen

Naast intern gebruik, kan de app ook door belangstellenden buiten de vereniging worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de Businessclubleden, donateurs, Vrienden van Excelsior, achterban van leden of andere geïnteresseerden. In de app is de activiteitenagenda van de vereniging te zien, worden nieuwsberichten geplaatst en wordt bijvoorbeeld foto- en videomateriaal geüpload. Danny Oonk: “GeniusApps heeft goed geïnventariseerd welke wensen we hadden en Ellis heeft voor ons een hele mooie app gebouwd. Ik ben er trots op dat we als één van de eerste muziekverenigingen in Nederland zo’n mooie app gebruiken”.

Interesse? Download de app!

Bent u een geïnteresseerd in de app van Muziekvereniging Excelsior Winterswijk of simpelweg benieuwd naar de app? Dan kunt u deze ‘Excelsior App’ gratis en vrijblijvend downloaden via de Google Play Store (Android) of Apple Store (Apple). Via onderstaande QR code komt men direct bij de downloadpagina uit.



