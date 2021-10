Careaz viert hoogste punt nieuwbouw Antoniushove

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Met een druk op de claxon van de bouwkraan gaf de heer Ten Holder, bewoner van Antoniushove, vanochtend het sein voor de onthulling van een bouwhekdoek. Het doek waarop hij met verschillende mede-bewoners staat afgebeeld, was onderdeel van de viering van het hoogste punt van de nieuwbouw van woonzorgcentrum Antoniushove in Lichtenvoorde.

De traditionele meiboom, met hulp van de welzijnscoaches versierd door bewoners en bezoekers van Careaz, prijkte al op de top van het naast de Sint-Bonifatiuskerk gelegen gebouw. Op het hoogste punt van maar liefst 13 meter en 26,5 centimeter.

Met de opzet van de viering op de bouwplaats is rekening gehouden met de situatie rondom Corona; Bescheiden, maar zeker niet minder feestelijk daardoor. Op de bouwplaats was een vertegenwoordiging aanwezig van onder andere bewoners en familie, medewerkers, bij de bouw betrokken partners en gemeente Oost Gelre. Careazbestuurder Liedy Vennegoor nam het woord en sprak haar dank uit aan al het bouwpersoneel. Waaronder medewerkers van KlaassenGroep, hoofdaannemer van het project, en Wassink Installaties dat zorgdraagt voor al het installatiewerk. Zij ontvingen als dank een warme lunch. De naaste buren kregen een kleine attentie door de brievenbus en natuurlijk werd er ook op de tijdelijke huisvesting van Antoniushove feestelijk stilgestaan bij het behalen van deze mijlpaal. Zo verzorgden keuken en gastvrouwen voor de bewoners gebak en een heus ‘pannenmoal’.

Vennegoor stond eveneens even stil bij het feit dat deze toespraak een van de laatste handelingen van haar was in de rol als bestuurder. Enkele uren na deze viering nam zij namelijk afscheid van haar carrière bij Careaz. Na vele jaren zich vol passie te hebben ingezet voor de ouderenzorg in de Achterhoek ziet zij ernaar uit om meer tijd en ruimte te hebben voor haar privéleven. De werving van een nieuwe bestuurder is in volle gang.

De bouw van de woonzorgvoorziening verloopt goed en volgens plan. Henk Vonk, directeur eigenaar van Fame Groep dat het plan ontwikkelde en zorg draagt voor de architectuur en het projectmanagement, gaf aan tevreden te zijn over de voortgang en erg trots te zijn op het resultaat. Wethouder Jos Hoenderboom noemde het nieuwe woonzorgcentrum een ‘parel voor de zorg en het centrum van Lichtenvoorde’.

Naar verwachting zal het gebouw voor de zomer van 2022 worden opgeleverd en verhuizen de bewoners naar hun nieuwe appartement in het najaar van 2022. Het oude Antoniushove had 80 appartementen, dit aantal wordt in het nieuwe woonzorgcentrum uitgebreid naar 104 appartementen.

Voor de toekomstige bewoners, veelal ouderen met een (intensieve) zorgvraag, is het belangrijk dat niet alleen de zorg en de dienstverlening, maar ook het gebouw bijdraagt aan een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven. Daarom zijn in het ontwerp, ontworpen door architect Bob Hebben van Fame Groep, ook de kernwaarden van Careaz te herkennen. Persoonlijk, dichtbij en vertrouwd. De appartementen bieden ruimte voor ‘individueel geclusterd wonen’: de bewoner heeft zijn eigen, ruime appartement met privacy binnen de veiligheid en sociale cohesie van kleinere woonclusters, mét de zorg die nodig is. De verschillende buurtpleinen, het Grand Café, de buurtkamers en het keukenraam naast de voordeur van het appartement faciliteren de sociale ontmoetingen wanneer daar behoefte aan is. De appartementen zijn ruimer dan die in het oude Antoniushove, hebben een slaapkamer apart van de woonkamer en een grotere badkamer. Comfortabel voor de bewoners. Maar zeker ook voor het zorgpersoneel want er is voldoende ruimte om op een ergonomisch verantwoorde en prettige manier zorg te kunnen bieden. Een mooie plek om te wonen en te werken.

