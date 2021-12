Corsocultuur op UNESCO-lijst Immaterieel Erfgoed

LICHTENVOORDE – Sinds vandaag staat de Corsocultuur op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO. Dat is vanmorgen in Parijs besloten in de Algemene Vergadering van het Comité behorende bij het Unesco-verdrag over immaterieel erfgoed. Voorzitter Herman ter Haar van Bloemencorso Lichtenvoorde: “Het is een erkenning voor alle corso’s in Nederland en bevestigt dat wat wij doen uniek is.”

Herman ter Haar is als bestuurslid van de Corsokoepel al jaren actief betrokken bij de voorbereidingen om de Corsocultuur op de UNESCO-lijst voor Immaterieel Erfgoed te krijgen. “Veel corsoplaatsen werken al vanaf 2012 nauw samen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN). Zij helpen beoefenaars van immaterieel erfgoed met het ontwikkelen, promoten en doorgeven van hun immaterieel erfgoed. Met Immaterieel Erfgoed worden alle cultuuruitingen die bijdragen aan de continuïteit en identiteit van een gemeenschap bedoeld. Nederland telt momenteel 30 corso’s. Hiervan zijn er 21 aangesloten bij het Netwerk Immaterieel Erfgoed. In Gelderland zijn dat onder meer Optocht Volksfeesten Varsseveld, Bloemencorso en -festival Floralia Voorthuizen, Bloemencorso Rekken en Festunique Bloemencorso Beltrum. Daarnaast zijn het Volksfeest Winterswijk, het Fruitcorso in Tiel en Bloemencorso Lichtenvoorde in 2013 opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze status verplicht ons om iedere twee jaar een borgingsplan op te stellen waarin we laten zien wat we doen om ons erfgoed voor de toekomst te behouden.”

Kroon op het werk

Het feit dat de corsocultuur op de internationale erfgoedlijst staat verandert niets aan de corso’s op zich. “Sinds 1929 bouwen we al corsowagens in Lichtenvoorde, dat wordt nu niet anders. Het is vooral een stuk erkenning voor de corsogemeenschap dat het uniek is wat we doen. De status helpt ons als organisatie in contacten met gemeente, provincie en natuurlijk is de internationale erkenning ook mooi naar en voor onze sponsoren. De Commissaris Der Koning van de Provincie Gelderland John Berends en burgmeester Annette Bronsvoort van de Gemeente Oost Gelre zijn geïnformeerd over de plaatsing. Zij zijn trots op het resultaat en dragen de corsocultuur een warm hart toe. We hebben de corsogemeenschap opgeroepen om vandaag de corsovlag uit te hangen om te laten zien dat we trots zijn op de bijschrijving. Daarnaast worden er banners geplaatst op diverse invalswegen om te laten zien dat we op de Unesco-lijst staan. Het was een lang en intensief traject, maar dit is een mooie, welverdiende kroon op het werk voor de Nederlandse corsocultuur en voor ons als corsogemeenschap Lichtenvoorde”, aldus een trotse Herman ter Haar.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....