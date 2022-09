Corsogroep Hooiland winnaar Bloemencorso Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Met 6365 punten werd corsogroep Hooiland vanmorgen uitgeroepen tot winnaar van het Lichtenvoordse Bloemencorso. Hun wagen ‘Goudvis’ kreeg de meeste punten van de vakjury. De Figuratieprijs ging naar Witte Brug voor hun wagen ‘Gehavend’ en de publiekspijs ging naar Lansink-Bluiminck voor hun wagen ‘Cowboys’.

Voorzitter Herman ter Haar is tevreden over het verloop van het corso in het 93e editie van het bloemencorso. “Tijdens de afgelopen weken en dagen nam de corsokoorts toe. Alles werd in gereedheid gebracht om het ‘belevenement’ optimaal aan onze bezoekers te presenteren. Iedereen was in beweging en je voelde aan alles dat er iets belangrijks stond te gebeuren. Al onze inspanningen hebben geresulteerd in een geweldig corso waar we met zijn allen ongelooflijk trots op mogen zijn.”

UNESCO Certificaat

Ook refereerde de voorzitter nog aan de uitreiking van het UNESCO certificaat. “Gisteren hebben we tijdens het Corsotainment het certificaat van UNESCO Parijs in ontvangst genomen. Zeker nu de hele wereld heeft uitgesproken dat de corsocultuur een traditie is die bewaard en gekoesterd dient te worden voelen we nog meer de noodzaak om ons in te spannen om ons erfgoed door te geven aan de volgende generatie. Een goede bouwlocatie is daarbij essentieel maar het is ook belangrijk om de goede omstandigheden te creëren waardoor het voor kinderen aantrekkelijk is om CorsoKID te worden. We moeten ons blijven aanpassen aan de tijdsgeest”, aldus Herman ter Haar.

Afscheid Herman ter Haar

Voor Herman ter Haar was dit zijn laatste bloemencorso als voorzitter. “Ik kijk met ongelooflijk veel plezier terug op alle jaren vanaf 2004 en ben er heel erg trots op dat ik vanaf 2008 jullie voorzitter mocht zijn. Ik heb dat altijd als een groot voorrecht en als een bijzonder eervolle functie ervaren. Ik had dit echter nooit kunnen doen als ik me niet gesteund had gevoeld door de corsogroepen, door dit geweldige bestuur, de leden van de diverse werkgroepen en andere partners met wie ik hebben mogen samenwerken. Maar bovenal wil ik Marian bedanken. Zonder haar begrip en toewijding in al die jaren was me dit nooit gelukt. Het corso zit voor altijd in mijn hart”, aldus een geëmotioneerde Herman ter Haar.

Uitslag 2022

Vervolgens werd Hooiland uitgeroepen tot de grote winnaar van het corso. Herman ter Haar: “Het ontwerp van de wagen ‘Goudvis’ werd door de vakjury omschreven als een echte goudvis. Sierlijk zwevend door de straat, mooie beweging en rondom spectaculair.” Uit handen van burgemeester Annette Bronsvoort ontving Lansink-Bluiminck de Publieksprijs. De corsogroepen Harbers-Paul en Van Reedestraat wonnen beiden de aanmoedigingsprijs. Harbers Paul omdat zij al langer op zoek zijn naar een bouwlocatie, hard en lang gezocht hebben om te komen tot een andere bouwlocatie en daarin telkens teleurgesteld werden. Op 13 juli kregen zij toezegging van Wopa voor een stuk braakliggend terrein en konden ze beginnen met bouwen. Van Reedestraat omdat zij Harbers-Paul een tent aangeboden hebben en zelfs menskracht hebben geleverd om de tent op te bouwen”, aldus Herman ter Haar.

Grote wagens – uitslagen

Plaats Punten Groep Titel 1 6365 Hooiland Goudvis 2 6360 Lansink-Bluiminck Cowboys 3 5580 Boschkempers Mijn lievelings 4 5340 Teeuws Klimaatvluchtelingen 5 4860 Zieuwentseweg Solo 6 4800 Geschud(t) Medusa 7 4710 De Witte Brug Gehavend 8 4680 6Kamp Jack ‘o lantern 9 4440 Boschlaan Trekvogels 10 4380 Kwintet Exp V-202240 11 4320 Marneth Transformatie 12 4200 Groep Rensing Compositie 13 4140 Veur Mekare?! Verborgen 14 3870 Harbers Paul Gifkikkers 15 3810 Van Reedestraat 2CV Hybrid 16 3780 Groep van Ons Zwaan 17 3690 Vedut Nogal Let’s get loud 18 3360 Lummels Zoetigheid Figuratieprijs Plaats Titel Groep 1 Gehavend De Witte Brug 2 Solo Zieuwentseweg 3 Exp V-202240 Kwintet Publieksprijs Plaats Punten Groep Titel 1 541 Lansink-Bluiminck Cowboys 2 319 Hooiland Goudvis 3 104 Kwintet Exp V-202240

Aanmoedigingsprijs Groep Harbers-Paul Van Reedestraat

CorsoKids – uitslagen

CorsoKIDS (kleine wagens ) Opstapklasse Plaats Punten Groep Titel 1 1600 Ole Pierik We vliegen naar de ruimte! 2 1400 Elin Pierik Barbie Girl 3 1240 Kinderopvang Humankind De Kinderbeer Kiezelklasse Plaats Punten Groep Titel 1 1365 Teeuws Kitz Wip/Kip 2 1360 De Marneth Kids Vouwvliegtuigjes 3 1340 De Girlzz Mooie Kroam 4 1300 Kleintje Buurt OFFROAD 5 1040 Marle Berendsen Beertje Keiklasse Plaats Punten Groep Titel 1 1550 L/B Jeugd Slakkenjacht 2 1330 Rensing Kids De snoepjeswagen 3 1270 VeurMeKids Verborgen Parel 4 1210 Corsokids Zieuwentseweg Langnek 5 1040 De Witte Brug Piratenschip de Witte Brug Figuratieprijs Plaats Groep Titel 1 De Girlzz Mooie Kroam Publieksprijs Plaats Punten Groep Titel 1 217 L/B Jeugd Slakkenjacht

