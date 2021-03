Ebbers Media wordt Fervent Digital

Deel dit bericht

LICHTENVOORDE – Voor Nick Ebbers en zijn team is het glashelder: liefhebbers creëren is het hoogst haalbare wat je als organisatie kunt bereiken. Zijn ‘nieuwe’ bedrijf Fervent Digital, deze maand gelanceerd, is compleet gebouwd rondom die filosofie. “Als je van je klanten liefhebbers weet te maken, kun je de beste groei realiseren.”

Vurig, gepassioneerd, vanuit het hart. Het is de betekenis van ‘fervent’; zowel van het woord als van het bedrijf dat op 9 maart werd gelanceerd. Fervent Digital is de nieuwe naam en de nieuwe identiteit voor Ebbers Media, een bedrijf voor websites, webshops, video’s en online marketing dat meer dan 16 jaar bestaat. Destijds opgericht door Nick en zijn vader Frans.

Nick: “Sinds de start van Ebbers Media en nu is er enorm veel veranderd, zeker de afgelopen jaren. We straalden niet meer uit wie we waren. Ik merkte dat ik het lastig vond om vragen te beantwoorden als ‘waarom bestaan jullie?’ en ‘waarom moeten klanten voor jullie kiezen?’, terwijl de antwoorden er wel waren. Ze moesten alleen aan de oppervlakte komen en uitgedragen worden. Daarom zijn we een jaar geleden gestart met het traject voor een nieuwe bedrijfsnaam en -identiteit.”

Het resultaat: Fervent Digital. Een hechte club mensen die websites, webshops, video’s en online marketing campagnes maken voor partijen als de Zwarte Cross, Brekr en ATAG Benelux. Organisaties waar de mensen van Fervent Digital zelf óók liefhebber van zijn. Voor en door liefhebbers, dus. Mooier kan niet!

Beschouw en behandel je klanten als liefhebbers

“Liefhebbers zijn trouwer, blijven langer klant, doen gemiddeld meer aankopen en delen hun liefhebberij met anderen. En het is ook nog eens veel leuker om met en voor liefhebbers te werken,” legt Nick uit. “Onze slogan is dan ook: ‘wij creëren liefhebbers die groei creëren.’ We geloven oprecht dat er een mooiere wereld ontstaat als iedereen zijn of haar klanten beschouwt als liefhebbers in plaats van klanten.”

Liefhebberij is immers oprecht. Het komt vanuit het hart, en iedereen bezit het. Iedereen is wel ergens fan van of ergens gepassioneerd over. Werken vanuit die passie – met, voor en door liefhebbers – is wat Fervent Digital doet, en bovendien wil stimuleren in de omgeving. Nick: “Ik zou het gaaf vinden als ook collega’s en concurrenten deze mindset van ons overnemen. Zodat we met zijn allen toewerken naar een wereld met meer liefhebbers.”

Wat verandert er, naast de naam, voor klanten? “Huidige klanten zullen niet veel verschil merken, omdat we eigenlijk al een tijd op deze manier te werk gaan. Voor klanten die ons een paar jaar niet gesproken of gezien hebben zal de verandering groter zijn. We werken nu veel meer vanuit strategisch oogpunt en baseren alles wat we maken op de gedachte om meer liefhebbers te creëren.”

Oproep: laten we samen meer liefhebbers maken!

“’De wereld kan wel wat meer liefhebbers gebruiken’, zeggen we vaak bij ons op kantoor. Daar willen we werk van maken. We nodigen al die ondernemers die willen groeien en iedereen die de wereld van meer liefhebbers wil voorzien uit om samen met ons aan de slag te gaan,” aldus Nick. “Samen meer liefhebbers maken: dat is onze droom voor de toekomst!”

Doe je mee? Kijk op www.fervent.digital.